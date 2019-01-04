曹佑寧挑大樑拍電影《叱咤風雲》 遊戲宅男變賽車手

2019年01月04日 16:40 旺報 廖慧娟

劉畊宏、彭康育（小刀）策劃、周杰倫監製的亞洲年度賽車運動電影《叱吒風雲》，今天（1月4日）釋出男主角曹佑寧的新劇照。

曾以《KANO》入圍金馬獎的曹佑寧，曾是棒球選手，運動神經強，對賽車運動同樣有慧根，但因他的扮演的「杜傑克」，角色設定是玩賽車模擬器的宅男，上陣賽車時，靠的是打遊戲的技巧，因此，事前訓練時，導演陳奕先禁止曹佑寧練車，也不准他太常開車，就怕他的開車技術太好，不符合角色。而禁止練車的禁令，讓曹佑寧直呼：「太可惜了我超想玩的！」

在賽車場上拍第1場戲時，導演要求「杜傑克」緊握方向盤時，雙手顫抖，準備挑戰跑完賽車場一圈，沒想到曹佑寧腳踩油門時，車子真的熄火，讓他滿臉尷尬、不知所措，導演卻很滿意，大喊：「太好了！這段很自然、很真實。完全演出宅男對賽車一竅不通！」原本慌張面對賽車熄火的曹佑寧，頓時滿臉尷尬。

《叱咤風雲》是曹佑寧首次嘗試演繹賽車手的作品，他笑說：「我原本以為開賽車應該跟平常在路上開車差不多，只是油門踩到底而已，但其實賽車是在一個很小的空間裡面，還要綁著八字安全帶，加上頭套、安全帽，頭頸部保護系統等等，光坐在車上就不是很舒服，而且頭套非常緊繃，拆下來的時候有點像絲襪套頭然後往上拉的感覺，覺得特別搞笑，常常自己都憋不住笑出來。」

(旺報 )