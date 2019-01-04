海漂豬帶毒 中央將設ㄆㄨㄣ棚餵豬！網諷古代穿越劇

「愛護豬豬，就請給牠們吃乾淨的飼料」，認同嗎？（圖／達志影像）

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中時電子報
全文（圖／翻攝文青別鬼扯FB）

防堵非洲豬瘟入侵，雲林縣、金門縣政府已宣布禁止廚餘養豬，但農委會決定要以中央廚房的概念，幫養豬戶煮ㄆㄨㄣ，再發送給豬農拿去餵豬。此舉，遭專家嘲諷彷佛看到古代穿越劇，「古代朝廷會開粥棚賑災，如今中央要設噴棚餵豬，一整個穿越劇的感受」。

全國人民都有共識，非洲豬瘟很可怕，一定要全面做好防疫，但防疫一直有缺漏，就是全國還有近2千戶飼養黑豬的養豬戶，還在使用廚餘養豬，連養豬戶自己都疾呼農委會趕快禁止廚餘養豬。

縣市政府的防疫佈署，比中央的農委會更超前，繼雲林縣禁廚餘養豬之後，金門也因為發現海漂豬染非洲豬瘟而宣布禁令。鬼王在文青別鬼扯臉書粉絲專業PO說，「金門縣也能做到說禁就禁，可見禁止廚餘養豬絕非不可能的事」。

鬼王指出，農委會設置廚餘中央廚房的作法，是反其道而行，「古代朝廷會開粥棚賑災，如今中央要設噴棚餵豬，一整個穿越劇的感受」，「愛護豬豬，就請給牠們吃乾淨的飼料」。

網友對於農委會的作法也不諒解，「央廚建議在南海路37號，理由：1.尚有腹地 無需額外購地；2.中央就近管理 嚴密把關；3.省下中午外出用餐時間(效率很重要)」、「到時候奉旨煮廚餘, 根本特許行業, 壟斷廚餘飼料的價格」、「豬仔用生命換我們的溫飽，很同意牠們吃乾淨飼料」

支持農委會設置廚餘中央廚房的聲，也是有的，「有些豬農的成功就是透過合法蒸煮的廚餘飼養，立刻禁止等於是毀了他們的品牌；與其冒個體戶人用廚餘餵食的風險，不如提供一個安全的管道供給廚餘」。

(中時電子報)

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