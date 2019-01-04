排公投影響選舉投票？丁守中律師聲請查投票率

2019年01月04日 18:14 中時 王己由

台北市長候選人丁守中，在去年選戰中以3254票敗給柯文哲，經重新驗票後，票數差距擴大至3567票，丁守中因此以中選會為被告，提出選舉無效訴訟。台北地方法院今(4)日下午再度開庭，進行不爭執事項整理，丁守中律師團仍強調邊開票，邊投票是違法的，還說滿18歲可投公投票，這些沒有選舉投票權人，會妨礙有投票權人的意願，聲請合議庭調查比對歷屆投票率。

法官今(4)日下午兩點半二度開庭審理，庭訊重點在於不爭執事項的整理，丁守中律師團對於中選會律師提出補充和更正的內容，幾乎都有意見。丁的律師團說，雖然去年的九合一選舉，選委會有通知下午4點截止投票時間已在投票所內排隊都可投票，且北市選委會也通知採因應措施，要警察4點後站在排隊隊伍最後，當作截止標示，但依他們觀看到北投區各投開票所週邊影像，發現很多都沒有警察在最後方「押隊」，待觀看完畢，會向合議庭提出事證和書狀。

丁的律師團還說，有選務人員向他們舉發，提到有投票所對排隊民眾發號碼牌管制，「這樣合乎規定嗎？」且選務人員當場清點人數兩次，每次陫隊人數都不一樣，相關情況彙整資料再陳報。

中選會律師對此表示，若真有人去排隊等投票，應該不會發號碼牌，只有管制手機帶進投開票所才發號碼牌。

丁的律師團更語出驚人說，這次公投與選舉綁在一起，因排隊久候有人不耐就走了不投票，這與選舉之間，會造成投票意願和投票率降低，且滿18歲可投公投票、選舉票是滿20歲才有投票權，這些投公投沒有選舉投票權人，也會妨礙有投票權人的意願，要求合議庭調查歷屆投票率，和本次投票率有無差別，律師的說法，讓在場旁聽人不禁笑了出來。法官則是質疑，請求和本件選舉無效訴訟有何關聯性。庭訊經1小時40多分結束，改期1月11日下午再開庭。

(中時 )