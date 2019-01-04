五岔路停車場設置惹議　桃議員這樣要求

停車場目前暫停營運。（葉臻攝）

友善列印
中時

桃園市政府交通局去年底核准業者在大溪慈康陸橋旁設置停車場，但因為元旦期間的試營運造成塞車，引起居民反彈，市議員陳治文4日下午與交通局、警察局一起會勘，認為停車場的必要性不足，交通局允許設置停車場過程有瑕疵，交通局則表示停車場設置得不造成主線道干擾，在問題解決前不會核發營業許可。

陳治文表示，慈康陸橋處與大溪老街串連，又是五岔路口，本就交通複雜，停車場蓋了以後更是雪上加霜，試營運適逢假日，不但造成大堆車輛排隊要進停車場，造成車輛回堵，還有不知情的民眾以為是塞車，「誤排」入場車潮，且停車場出口處接連主線道，讓車子出入險象環生，「根本就不該設置停車場」，認為交通局沒有做好功課，才會讓業者草率通過利用空地設置許可，要求停車場拆除。

市議員陳治文4日下午與交通局、警察局一起會勘。（葉臻攝）

桃園市政府交通局停車管理工程科長姜相維表示，業者去年申請通過利用空地設置許可，但因為不清楚當地車流量以及停車場會對交通造成的影響，才會在元旦連假時先讓業者試營運，姜相維強調由於交通問題仍在，目前還沒核准停車場登記證，業者仍不能營運，所有廣告招牌、引導告示也得先拆除。

姜相維表示，停車場設置需要符合不能造成主線道干擾和車輛遞延兩大先決條件，但試營運的時候發現停車場入口處車輛嚴重回堵，由於慈康陸橋剛處本來就是五岔路口，車輛分流複雜，業者需派保全疏導並研擬相關對策，否則不會核准停車場登記證。

陳治文強調，鄰近大溪老街的還有橋頭停車場和月眉停車場，都有許多車位可以停，距離老街也不會太遠，大溪分局表示，警方會協助疏導，若不得已才會開單，但也希望業者配合改善，例如把出入口內縮，減緩車輛回堵的情形，並派保全疏導交通。

慈康陸橋處與大溪老街串連，又是五岔路口，本就交通複雜。（葉臻攝）

業者則無奈表示，早在半年前就開始跑申請程序，交通局也通過設置許可，因此才會大手筆興建停車場，如今突然喊停，也只能配合交通局指導、協助改善，但道路並非公司管轄範圍，無法對違規排隊民眾行使公權力，「台北內湖大賣場停車場也常大排長龍，但政府也沒有逼他拆除」，而是大動作執法取締堅持在馬路排隊的車輛，如今也沒有類似違規情形發生。

(中時 )

排公投影響選舉投票？丁守中律師… 頂新油品案 有利被告的關鍵證據…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。