五岔路停車場設置惹議　桃議員這樣要求

2019年01月04日 17:06 中時 葉臻

桃園市政府交通局去年底核准業者在大溪慈康陸橋旁設置停車場，但因為元旦期間的試營運造成塞車，引起居民反彈，市議員陳治文4日下午與交通局、警察局一起會勘，認為停車場的必要性不足，交通局允許設置停車場過程有瑕疵，交通局則表示停車場設置得不造成主線道干擾，在問題解決前不會核發營業許可。

陳治文表示，慈康陸橋處與大溪老街串連，又是五岔路口，本就交通複雜，停車場蓋了以後更是雪上加霜，試營運適逢假日，不但造成大堆車輛排隊要進停車場，造成車輛回堵，還有不知情的民眾以為是塞車，「誤排」入場車潮，且停車場出口處接連主線道，讓車子出入險象環生，「根本就不該設置停車場」，認為交通局沒有做好功課，才會讓業者草率通過利用空地設置許可，要求停車場拆除。

市議員陳治文4日下午與交通局、警察局一起會勘。（葉臻攝）

桃園市政府交通局停車管理工程科長姜相維表示，業者去年申請通過利用空地設置許可，但因為不清楚當地車流量以及停車場會對交通造成的影響，才會在元旦連假時先讓業者試營運，姜相維強調由於交通問題仍在，目前還沒核准停車場登記證，業者仍不能營運，所有廣告招牌、引導告示也得先拆除。

姜相維表示，停車場設置需要符合不能造成主線道干擾和車輛遞延兩大先決條件，但試營運的時候發現停車場入口處車輛嚴重回堵，由於慈康陸橋剛處本來就是五岔路口，車輛分流複雜，業者需派保全疏導並研擬相關對策，否則不會核准停車場登記證。

陳治文強調，鄰近大溪老街的還有橋頭停車場和月眉停車場，都有許多車位可以停，距離老街也不會太遠，大溪分局表示，警方會協助疏導，若不得已才會開單，但也希望業者配合改善，例如把出入口內縮，減緩車輛回堵的情形，並派保全疏導交通。

慈康陸橋處與大溪老街串連，又是五岔路口，本就交通複雜。（葉臻攝）

業者則無奈表示，早在半年前就開始跑申請程序，交通局也通過設置許可，因此才會大手筆興建停車場，如今突然喊停，也只能配合交通局指導、協助改善，但道路並非公司管轄範圍，無法對違規排隊民眾行使公權力，「台北內湖大賣場停車場也常大排長龍，但政府也沒有逼他拆除」，而是大動作執法取締堅持在馬路排隊的車輛，如今也沒有類似違規情形發生。

(中時 )