越南大幸福公司進口之產品很髒？ 越南媒體強烈質疑

2019年01月04日 17:08 中時 林偉信

一場疑點重重的油品爭議案件，源頭供油的越南大幸福公司到底提供了什麼樣的原料油，出貨給頂新公司？越南媒體引述越南工商部的回覆，指稱2012年1月到2014年6月大幸福出口到頂新的45件出貨貨櫃，經檢驗公證公司檢測這些出貨貨品都是「適於人體使用」。

越南新聞報導「頂新公司自越南大幸福公司進口之產品是否真的很髒？」的內容提及，大幸福公司透過Vinacontrol檢驗公證公司針對各別出口貨物實施檢查程序，是另一個證明該產品符合頂新公司及台灣進口檢查機構產品要求的關鍵點。

報導指出，因為當時台灣主管機關的進口要求主要是輸出國衛生主管機關核發的可供人食用的衛生證明，或是台灣駐外機構確認的國外立案公證公司所出具的公證報告，證明船艙清潔，油脂精煉後可供食用或食品加工用。

越南媒體表示Vinacontrol檢驗公證公司已經出具檢驗報告證明油脂可供人食用，而且進口到台灣時也獲得主管機關的查驗合格，符合進口的法令，所以頂新公司是購買事實上符合品質標準，且經台灣主管機關承認的產品。

該篇報導也根據越南工商部的回覆，指出大幸福公司投入的原料是來自擁有營業登記認證及獸醫健康資格認證的多家供應商，且Vinacontrol檢驗公證公司已經出具檢驗報告證明油脂可供人食用，頂新公司食用油品對人體是安全也沒有產品造成消費者受傷害的通報。

(中時 )