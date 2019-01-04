吃屎名嘴爆沒領結婚證 林心如夫妻怒告結果出爐

林心如夫妻先前提告宋祖德侵犯名譽權，今宣布勝訴。（圖／取自林心如、宋祖德微博）

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中時電子報
律師事務所發文。（圖／翻攝自北京星權律師事務所微博）
宋祖德須賠償林心如夫妻20萬人民幣。（圖／翻攝自北京星權律師事務所微博）

大陸名嘴宋祖德先前爆料王菲、謝霆鋒分手，還稱若不準就要吃屎謝罪，因而被封為「吃屎名嘴」。2017年他亂爆林心如、霍建華「沒領結婚證」、「只能算非法同居」，引來兩人提告，今(4日)判決結果出爐，林心如、霍建華勝訴，法院判宋祖德須公開道歉，並賠償兩人20萬人民幣（約89萬台幣）。

宋祖德2017年以「霍建華與林心如竟然沒有領結婚證」為題，文內質疑「沒有正式領證的婚姻，只能算非法同居，婚禮再隆重也代替不了合法的登記」，引來霍建華夫妻透過工作室澄清，早在2016年依法完成結婚手續，同日宋祖德再發文，態度軟化說：「本人微博所寫霍建華林心如未領結婚證，表達方式不太嚴謹，向霍老師林老師致歉，特此申明」。

今「北京星權律師事務所」發文透露，霍建華夫妻告宋祖德名譽權糾紛案一審在上月均獲得勝訴，北京市海淀區人民法院認為宋祖德的發文內容確實侵害了兩人名聲，判宋祖德須在涉案微博首頁置頂位置連續二日發布致歉聲明分別向原告霍建華、林心如賠禮道歉，並分別賠償霍建華、林心如精神損害撫慰金及維權合理費用10萬人民幣，兩案合計20萬人民幣。

(中時電子報)

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