駐館藝術家將跨域創作　引導民眾走進國家歌劇院

台中國家歌劇院遴選出2019年駐館藝術家，舉辦記者會。（陳淑芬攝）

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台中國家歌劇院2019年駐館藝術家4日在記者會公開露臉。「歌劇院是死的，而藝術家是活的，希望歌劇院在藝術家駐館過程，得到來滋養與豐潤」歌劇院藝術總監邱瑗表示，4名藝術家從60多人中脫穎而出，駐館1至2年期間不僅從事創作，更將以工作坊等不同模式與民眾深入交流互動。

4名駐館藝術家分別是科技藝術家王連晟及莊志維、編劇林孟寰、繪本作家包大山。邱瑗指出，4名藝術家年紀都在32歲以下，創作都各具前瞻及深度，甚至在國際已小有名氣，未來除了駐館創作外，賦予以藝術與民眾交流溝通的任務，將參與歌劇院的各類講座、工作坊、劇場導覽、展覽、國際交流、演出等展演活動，引導民眾親近視覺藝術及體驗劇場。

編劇林孟寰所參與創作的《通靈少女》拍成電視劇，叫好叫座；並曾與嘉義阮劇團及日本導演流山兒祥合作，改編王禎和小說《嫁妝一牛車》，他表示，未來創作將融合在地、文學及音樂等元素，以音樂劇的娛樂與普及性吸引民眾走入劇場；創作「熊超人」系列的繪本作家包大山則說，歌劇院像是一個洞穴，洞穴中充滿奇妙的事物與開放性，希望也能在未來的作品呈現這種特性。

念建築的科技藝術家莊志維指出，他將仔細分析歌劇院建築結構，探尋更多元的可能性與不同的使用方式；科技藝術創作藝術家王連晟的創作兼跨互動裝置和聲音表演，邱瑗認為，他的聲音表演能讓歌劇院做為一座「聽的建築」。

(中時 )

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