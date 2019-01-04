質疑狂新聞高麗菜報導 農藝女孩怨慘遭「霸凌一條龍」

彰化菜農洪寶評在狂新聞批評農委會高麗菜預警系統。（圖／翻攝卡提諾狂新聞）

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中時電子報
全文（圖／翻攝農藝女孩看世界FB）

農藝女孩看世界粉專PO文，質疑狂新聞報導彰化菜農洪寶評對於農委會高麗菜預警系統的批評，網友留言罵菜農，這讓雲林菜農林佳新爆氣，上電視政論節目痛批農藝女孩帶風向，指引網軍霸凌洪寶評。不過，農藝女孩再PO文抱怨，被「霸凌一條龍」。

農藝女孩看世界指出，他們這個粉專成立的宗旨是闢謠，不讓農業議題的網路言論成為一言堂，因為認為狂新聞報導高麗菜預警失靈的影片有疑慮，因此寫出疑點，並提出見解，粉絲留言也是「分享自身的經驗與觀點」，「但卻開始有不理性、誣指團隊背景的說法」出現，「更有林佳新先生上電視節目，在東森關鍵時刻評論農藝女孩，指說這是網路霸凌」。

農藝女孩說，評論、報導、社團轉發、留言攻擊，「硬是要替農藝女孩貼標籤，強加他們自身荒謬的想像到農藝女孩團隊身上！請問受到霸凌的是誰？」

網友留言支持農藝女孩看世界，繼續說出真相，「農藝女孩辛苦了！用專業說出真相，戳破謠言，我們挺妳！」、「賭菜輸不起」、「真正的農民是沒時間跟金錢可以一直上臺北跑節目的」。

但也有不同意見的網友這樣說，「不問藍綠。只問是非。刻意導引藍軍抹黑。只會讓農民離民進黨越來越遙遠。一個農保。農民感念2-30年也夠了」，當然是引發筆戰了。

(中時電子報)

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