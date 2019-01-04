2019 亞洲大學足球錦標賽在台南 帶動運動觀光產業

2019年01月04日 17:06 中時 曹婷婷

台南市政府與亞洲大學足球聯盟將於今年9月共同辦理「亞洲大學足球錦標賽」，亞洲大學足球聯盟卞錫華今日特別來台，與台南市政府簽訂合作備忘錄，雙方盼透過這次合作，共同推廣足球運動，塑造台南足球城市活力形象。

亞洲大學足球錦標賽（Asian University Football Tournament，AUFT）是亞洲大學運動總會（Asian University Sport Federation， AUSF）舉辦的地區性單項運動賽事，2014年由亞洲大學足球聯盟（Asian University Football Federation，AUFF）推展，迄今已辦理5屆。

在台南市體育總會理事長、亞洲大學足球聯盟副會長劉福財積極爭取下，亞洲大學足球聯盟選擇台南做為「2019亞洲大學足球賽」舉辦城市。

南市府指出，台南市過去推動足球運動不遺餘力，積極投入經費整修足球場地，致力創造優質的運動環境，近年，在足球運動亦逐步嶄露頭角，分別於2015年與2017年度全國運動會賽事分別奪得男子團體賽冠軍和亞軍。

體育處表示，台南近年積極辦理國際性運動賽事，希望藉由接軌國際，帶動台南市運動觀光產業發展，同時更希望藉由辦理「2019亞洲大學足球錦標賽」，創造台灣選手、教練、裁判與各國菁英團隊切磋交流學習的機會，提升本土基層球隊國際賽事競技視野。

預定於9月17日至28日辦理的2019亞洲大學足球錦標賽，屆時將有10至12隊亞洲國家到台南參賽，1月18日至20日將先行辦理中日韓大學足球賽，歡迎市民把握難得機會前往台南市立足球場觀賽。

(中時 )