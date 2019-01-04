花蓮》佛陀與諸大弟子舍利文化與藝術世界大展 首度在花蓮文化局登場

2019年01月04日 17:09 中時 范振和

「佛陀與諸大弟子舍利文化與藝術世界大展」中，修行者普賢師（右）解說舍利子神奇奧妙玄處。（范振和攝）

中華國際嘎檔巴佛教總會修行者普賢師聲稱，開幕茶會當天，將迎奉佛陀骨舍利進寶塔。（范振和攝）

「佛陀與諸大弟子舍利文化與藝術世界大展」，大型唐卡藝術及名家書畫作品，也是吸睛亮點之一。（范振和攝）

「佛陀與諸大弟子舍利文化與藝術世界大展」中，一顆阿羅漢舍利舍利總集成數萬顆的奇相，世界少見。（范振和攝）

中華國際嘎檔巴佛教總會辦理「佛陀與諸大弟子舍利文化與藝術世界大展」，即日起至2月17日，首度在花蓮縣文化局美術館登場，數十個國家佛教千年聖物佛陀舍利子、大型唐卡藝術及名家書畫作品等，250件精品齊聚一堂，吸睛之至。

本次展出之佛陀舍利是中華國際嘎檔巴佛教總會理事長慧吉祥大活佛的收藏，他希望透過作品的藝術價值，讓觀者法喜充滿；大型唐卡藝術作品則由藏人以繪製和刺繡等藝術形式創作，表達世界各族文明的絢爛與美好。

唐卡匯聚了佛教哲學思想與智慧，與壁畫同為藏族繪畫最重要的形式之一。另，展出的書畫則是多位書畫家共同傑作，希望推廣中華文化，以書畫藝術為民眾帶來祥和與平安。

來自香港與新加坡的修行者慧甘露、慧普賢指出，中華國際嘎檔巴佛教總會長期舉辦書畫展、佛教音樂會、公益慈善、救貧濟苦，此次希望以佛陀與諸大弟子舍利文化與藝術大展，與大眾結緣，盼能得佛陀加持，對佛陀教法有更正確的認知，離苦得樂，獲得幸福人生。

普賢師說明，此次展出佛陀和阿難尊者、羅?羅尊者等十大弟子舍利子，相當難得。其中，甚至有一顆阿羅漢舍利總集成數萬顆的奇相，世界少見。而佛陀的肉舍利、血舍利、腦舍利等更是光滑、繽紛，本月12日開幕茶會當天，將有迎奉佛陀骨舍利的莊嚴大典，期盼花蓮民眾前往了解奧妙的舍利文化。

(中時 )