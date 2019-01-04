星宇航空客艙組員首梯招募計畫展開 以有工作經驗者為限 男女不拘

2019年01月04日 17:11 工商 張佩芬

喜迎2019年，星宇航空今(4)日公布「漫步雲端，無限翱翔」首梯客艙組員招募計畫，歡迎具3年以上國際航空公司空服經驗，或2年以上服務業相關經驗者加入。凡中華民國國籍，男女不拘，具大專以上學歷，並擁有合格之英文檢定證明，快上星宇航空網站（www.starlux-airlines.com）申請，實現新年新希望！

本次客艙組員招募計畫，報名時間為即日起至2019年1月21日止，預計於3月中旬進行面試，目標錄取120名，錄取人員將配合機隊交機時程，自今年7月起分批報到。星宇航空期能延攬有經驗的客艙組員，也歡迎來自其他服務相關產業的人才報名，共同為旅客帶來不同凡響的服務精神與方式。

錄取者報到後，將於星宇航空內湖總部進行地面訓練及機上實習。訓練課程涵蓋飛航安全及服務，教導學員如何冷靜處理航機異常緊急狀況，及急救護理方法。服務課程包含機內餐點服務流程、調酒、熱餐、服務理念及禮儀課程等。星宇航空期盼透過嚴實的培訓計畫，打造專業知識、技巧與態度俱全的空服團隊，帶給旅客安心舒適的旅程。

報考者需具下列任一之有效英文檢定成績證明：TOEIC 600分 以上； BULATS 45分 以上；TOEFL iBT 64分以上； TOEFL ITP 480分以上；IELTS 4.5分以上。

2019年星宇航空正式進入開航倒數1年，10架A321neo規劃於今年底開始陸續引進，開航初期以該機型飛航東南亞、東北亞航線。今年也將持續招募優秀人才，從地面到天空，組建優秀的專業團隊，做足準備迎接2020年首航！所有職缺詳情，可上星宇航空網站www.starlux-airlines.com查詢。

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