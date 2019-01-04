楊朝偉宣布投入桃園立委選舉 喊接棒傳承

2019年01月04日 17:12 中時 甘嘉雯

前桃園市議員楊朝偉4日在臉書宣布，將投入立委選舉。（甘嘉雯攝）

立委趙正宇對於前市議員楊朝偉宣布參選立委，表示尊重。（甘嘉雯翻攝）

前桃園市議員楊朝偉4日在臉書宣布，將投入立委選戰，他表示，過去24年來擔任民意代表的點點滴滴心中滿滿的感恩，感恩家人、朋友、一直支持他的鄉親，也感謝一路相挺的好兄弟孫大千，以「感恩．承擔．再出發」宣布參選大溪、復興、八德及中壢區的立委。

楊朝偉說，他因孫大千一句「接棒吧」的傳承號令，決定再出發，而他與孫大千的合體看板，就設立在過去孫大千「御用」的八德區介壽路上的婦產科大型牆面上，非常顯眼。

「國民黨立委席次減少、再加上在地立委並沒有積極爭取年改」，楊朝偉說，既然他宣布，孫大千就會力挺，「這個選區並不適合空戰，我在地耕耘24年，從臉書經營就能看出我付出多少！」孫應該會往台北發展。

楊朝偉要參選的區域，目前現任立委為趙正宇，他原本為國民黨籍，後來脫黨以無黨籍身分當選第一屆直轄市市議員，隔年轉戰立委擊敗孫大千，被視為親綠立委。

對於楊朝偉的表態，趙正宇表示，民主制度下，每位公民都有參與選舉的權利，這也是民主政治可貴之處，他目前該想的，只有做好自己的選民服務工作，對於任何的人選都是尊重。

根據了解，這個選區還傳出國民黨中常委侯佳齡有意參選，楊朝偉說，希望黨能趕快訂出初選機制，在此之前，他會積極繼續為選民服務。

(中時 )