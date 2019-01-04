正統爭議未解18庄繞境各走各路？

「旱溪媽祖遶境大屯十八庄」祈福活動每年吸引屯區大批信眾隨媽祖遶境，成為地方重要的宗教盛事。（林欣儀翻攝）

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將邁入198年的「旱溪媽祖遶境大屯十八庄」祈福活動，去年因樂成宮、東女慈聖宮對媽祖起駕地點認知有異，掀起正統爭議，台中市文化資產處成立專案小組、針對相關歷史追查，而許多信徒更關切，農曆年後將登場的「迎媽祖」活動是否受影響？雙方強調一定會辦，但若意見仍不一致，可能各走各的路。

拿出文化局的資料，「旱溪媽祖遶境大屯十八庄」活動起源於清朝道光年間，當時因台中市烏日、大里及霧峰等屯區稻作發生嚴重病蟲害，民眾特地前往樂成宮恭迎「旱溪媽」出巡遶境祈福，結果媽祖遶境經過路線的蟲害都獲解決，之後每年遶境活動成為地方盛事，文化局也將此活動登錄為民俗類文化資產。

持續了近200年的遶境去年爆發爭議，遶境開始日當天，樂成宮與東女慈聖宮各自於自家廟前舉辦盛大的起駕儀式，雙方事後更各自拿出歷史資料、強調自己才是主辦宮廟，衍生了誰才是正統的爭議。

台中市文化資產處長李智富說，去年爭議發生後，已委託文史專家林茂賢組成專案小組，最近將召集審議委員進行討論，但因歷史久遠且資料收集難齊全，到底誰是正統的問題、其實見仁見智。

至於農曆年後將登場的遶境是否生變？東女慈聖宮主委黃清森說，文化活動不會中斷，但儀式如何進行？已邀集大里福興宮、彰化南瑤宮及台中萬春宮等宮廟代表這兩天開會討論，屆時也會依循歷史聯繫樂成宮，至於「樂成宮是否參加，會尊重對方」。

樂成宮董事長郭松益強調，第198年的旱溪媽祖遶境活動一定會繼續，但如果對方堅持要舉辦起駕儀式，那就各自辦各自的。

(中時 )

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