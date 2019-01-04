全球最安全航空公司 長榮連6年獲獎

長榮航空連續6年被AirlineRatings.com評選為全球最安全航空公司。（長榮航空提供）

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國際知名航空專業評鑑網站「AirlineRatings.com」3日公布最新評比結果，長榮航空再度獲評為最安全航空公司，連續6年榮登全球Top 20行列。其他入選的航空公司還包括澳洲航空、全日空、國泰航空、美國航空、阿聯酋航空、卡達航空、德國漢莎航空、新加坡航空及紐西蘭航空等。

長榮航空表示，安全是航空業最重要的一項堅持，也是一條不可被跨越的紅線，在長榮航空的安全文化中，不論在飛行、維修、地面、客艙、航空保安或職業安全，都有高標準的紀律，並會要求員工即便在無人監督的情況下，也需自我實踐，落實各項作業規範。

AirlineRatings.com自2013年起，進行「全球最安全航空公司」評比，本次評選全球405家航空公司過去10年的飛安表現，評審團先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，以及航空公司的飛安紀錄等標準進行初審，再針對航空公司的機隊營運、維修標準以及飛安紀錄等項目，進行第二階段評比，遴選出全球最安全航空公司。

長榮航空近年屢次獲得國際各專業評鑑機構肯定，包括AirlineRatings.com、德國航空安全資料中心JACDEC，均已連續多年將長榮航空列為全世界最安全航空公司之一。

(中時 )

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