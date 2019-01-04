日月潭紅茶評鑑金獎茶 典藏級陶甕茶倉超保值

魚池鄉農會發表「日月潭紅茶評鑑」獲獎茗品之典藏級陶甕茶倉，除了質感優雅，更具公信與收藏保值。（沈揮勝攝）

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魚池鄉農會典藏級陶甕茶倉，裡面盛裝比賽獲獎茶，甕罐封條都有評審專家簽名公證。（沈揮勝攝）
日月潭紅茶評鑑典藏級陶甕茶倉，外觀與質感都高雅。（沈揮勝攝）
標籤驗證。（沈揮勝攝）
發表會場奉茶。（沈揮勝攝）
獲獎茶農肯定。（沈揮勝攝）
供銷部「日月潭紅茶」行銷團隊。（沈揮勝攝）
戊戌狗年，462件之001，每一罐都都有編號認證。（沈揮勝攝）

魚池鄉農會2006年首辦「日月潭紅茶評鑑」，對茶農求精求進、茶園管理與製茶技術、品質提升具關鍵貢獻；去年底第13屆，適逢12生肖滿1輪新起始，農會選用比賽得獎茶，以戊戌狗年推出典藏陶甕茶倉，4日正式發表，強調公信與收藏保值。

魚池鄉農會理事長劉啟行表示，日月潭周邊絕佳的水質與土壤，孕育出世界頂級的日月潭紅茶，與香菇、蘭花合稱「魚池三寶」。其中紅茶產業最具歷史性！在各界努力下，曾在1950至1970年代占全台外銷紅茶9成以上的日月潭紅茶，近幾年已漸恢復昔日光環。

劉啟行指出，為紀念「日月潭紅茶評鑑」舉辦滿「1齒年（12生肖滿1輪）」，特別委請陶藝創作者設計深具代表性之陶甕茶倉，以甕身同心圓，象徵著圓圓滿滿；甕底浮上來的水波紋，彷彿財源滾滾而來。

該限量版典藏級陶甕茶倉，4日上午由劉啟行與該農會常務監事陳炳韶、總幹事王威文，於新完工之「日月潭紅茶館」共同發表，優雅的造型與質感，相當受矚目！

王威文表示，甕中盛裝的茗品，分別為日月潭紅茶評鑑之金質、頭等與特等獎紅茶。日月潭紅茶競賽，報名每1樣件重約13台斤；賽後金質獎以上獲獎茶樣，每樣各擇取1台斤（600公克）裝成6罐，其中3罐發還給參賽茶農作紀念，3罐留在農會販賣與典藏。

該甕正面刻有2018日月潭紅茶評鑑戊戌狗等字樣，首次發行總量為462罐，每罐上皆刻上惟一之編號，象徵公信及收藏價值；目前單罐行情，金質獎暫定5000元，往後將依新的生肖逐年推出新甕，農友典藏品如果要回售農會，農會將加價買回。

(中時 )

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