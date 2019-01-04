被問周錫瑋抽案臉色鐵青 這件事卻讓吳敦義笑了

2019年01月04日 17:55 中時 張穎齊

國民黨主席吳敦義（左）被媒體問關於周錫瑋接副主席被抽案後，直到入座仍面無表情，直到基隆市議長蔡旺璉（右）提議希望由吳來帶領2020，吳才笑逐顏開。（張穎齊攝）

國民黨主席吳敦義被媒體問關於周錫瑋接副主席被抽案後，直到入座仍面無表情。（張穎齊攝）

國民黨主席吳敦義面對媒體提問周錫瑋接副主席及朱立倫提全民調的問題，吳敦義臉色鐵青，僅簡短回答後，頭也不回，快步離去。（張穎齊攝）

國民黨主席吳敦義面對媒體提問周錫瑋接副主席及朱立倫提全民調的問題，吳敦義臉色鐵青，僅簡短回答後，快步離去。（張穎齊攝）

國民黨主席吳敦義今（4）日下午前往國民黨基隆市黨部的選後感恩茶會，被媒體堵訪，問及前台北縣長周錫瑋擔任副主席一案遭抽換，吳面容鐵青，僅說「為避免誤會，大家都是好朋友」，直到進會場都全程板起臉孔，直到基市議長蔡旺璉致詞時說「希望吳主席2020帶領我們！」吳才笑逐顏開，恢復愉悅的心情。

吳敦義今日下午2時抵達國民黨基隆市黨部，媒體立刻問他「周錫瑋被抽案」吳敦義都面色凝重，僅簡短回答「為避免誤會，大家都是好朋友」，媒體繼續追問「朱立倫提全民調」，吳沒有回應，快步上樓。

吳敦義直到入座後，仍然面無表情，首先由市黨部主委黃希賢、前移民署長謝立功致詞，接著輪到議長蔡旺璉致詞提到「我在這邊有句內心話想說，不是代表議會，而是我個人的立場，我希望2020可以由吳主席來帶領我們！」語畢，台下一陣熱烈歡呼，吳敦義也難掩喜悅，終於笑逐顏開。

隨後，吳敦義致詞時表示，關於中國共產黨總書記習近平提及九二共識就是一國兩制，以及蔡英文不承認九二共識，兩者都是不對的。他強調，九二共識就是「一中各表」，意即「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表達」。

「不管妳蔡英文成不承認，九二共識依然存在！」吳敦義說，九二共識是確保中華民國獨立自主的主權，來維護台灣的安全，連高雄市長韓國瑜也公開贊同九二共識是「定海神針」，可以在兩岸的基礎上，達成和平穩定，讓國家與民生都能安全，貨都能賣得出去。

(中時 )