花蓮》四八高地花海景觀與震災復建工程 徐榛蔚要求妥適執行

2019年01月04日 17:33 中時 范振和

花蓮縣長徐榛蔚要求修剪四八高地曼波園區周邊樹木，俾拓開海天一色的美麗視野。（范振和攝）

新城鄉長何禮臺建議四八高地園區內的奇石改以短樹籬，會更有味道、（范振和攝）

0206震災後崩毀的花蓮縣七星潭大橋的人行道、伸縮縫，計畫年節後復建。（范振和攝）

花蓮縣政府建設處長鄧子榆（右）在七星大橋橋頭向縣長徐榛蔚（左）簡報復建工程進度。（范振和攝）

0206花蓮大地震下月將滿周年，考量農曆年節人潮車流多，重創的七星潭大橋確定年後再動工復建；至於，四八高地花海景觀將在年節前完成，提供遊客另一春節賞景佳處。

縣長徐榛蔚關心新城鄉境縣級風景區七星潭建設，今天由祕書長顏新章、行政暨研考處長林金虎、觀光處長唐玉書、建設處長鄧子榆、農業處長羅文龍等人陪同實地會勘，新城鄉長何禮臺、縣議員邱光明、鄭寶秀等多人也到場，為地方建設發聲。

針對七星潭大橋復建工程與周邊四八高地花海景觀等事宜，徐榛蔚要求做好整體規畫，以迎接春節觀光人潮。羅文龍指出，四八高地園區草皮將種植波斯菊、布放盆栽四季花卉，同時新建無障礙設施，另，可整建戰備坑道，增加七星潭體驗去處。

徐榛蔚表示，四八高地坑道與營區已撥給縣府管理，未來將納入七星潭整體規畫，進行綠美化以及閒置空間再利用，也會有3.4億元挹注整建四八高地、193線延伸到海濱大道、東大門，讓花蓮北區成為「東部好望角」。

至於，前年尼莎颱風掠境，七星潭自行車坍塌、四八高地休息區欄杆、賞星廣場、遊客服務中心損壞等部分，已復建完成。民眾關心去年震災後的七星潭大橋，人行道、伸縮縫、擋土牆、橋墩等多處崩毀，必須進行打除、更新、修復、包覆等諸多復建工程，預計3月8日施工，11月3日完工，同時，4月8日起全面封閉橋梁至6月30日。

另，新城鄉七星潭社區理事長游煌明建請縣府重視社區排水設施、自行車道內移等事宜，徐榛蔚回應，會請新城鄉公所提出概算，通盤檢討處理。鄧子榆則說，自行車道是由縣府向林務局承租的保安林地，能否內移需再溝通。

觀光旅遊民宿協會理事長林坤祺反映，七星潭停車場不足；新城鄉代田金峰建議七星潭市集與旅遊景點串接；徐榛蔚答應盤點市集、停車場設置地點，唐玉書補充說，七星潭橋下空地可充作市集用途。

(中時 )