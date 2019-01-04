新北推動身障者「公益尾牙」 輪椅國標舞、造型氣球表演大受好評

2019年01月04日 17:34 中時 許哲瑗

新北市勞工局近年推動「公益尾牙」，圖為身障者街頭藝人張哲瑞在大型商演上彈奏吉他。（許哲瑗翻攝）

新北市勞工局近年推動「公益尾牙」，圖為身障者街頭藝人徐雅惠在大型商演上演唱聲樂。（許哲瑗翻攝）

迎接尾牙旺季，新北市勞工局近年推動「公益尾牙」，媒合身障街頭藝人大型商演機會，今年來電洽詢量較往年增長近2倍，勞工局表示，全市有超過百組身障街頭藝人，不論雙人組唱、團體樂器、輪椅國標舞、造型氣球及個人自彈自唱等皆深獲各界好評。

勞工局長陳瑞嘉指出，目前全市有超過百組的身障街頭藝人，包括新北市工業會、璟騰滾珠科技、楷燁公司、臺北榮總醫院、新北市立聯合醫院及消防局等，已率先響應邀約演出，甚至包括明年春酒及婚宴等類型演出皆已提前規劃洽談，勞工局媒合平台將全力協助推薦合適的表演個人或團體。

勞工局說，近年推動「公益尾牙」，創造出許多身障者展現自我才能的舞台，每年參與街頭藝人考照的身障朋友也愈來愈多，有超過百組技藝精湛的身障街頭藝人，不論雙人組唱、團體樂器、輪椅國標舞、造型氣球及個人自彈自唱等皆深獲各界好評，勞工局致力於媒合身障街頭藝人大型商演機會，以開拓眼界並獲取更為豐厚的演出收入，進而增進社會大眾及企業對於身障街頭藝人的瞭解與支持，創造另一種身障朋友穩定就業的機會。

陳瑞嘉表示，今年所舉辦的新北全國身障街頭藝人音樂徵選大賽，有效建立身障街頭藝人專業形象，並透過藝人黃子佼的代言讓能見度大幅提升，優勝者中更不乏專業的音樂工作者，包括取得馬里蘭大學聲樂演唱博士學位，目前在國立臺灣藝術大學擔任講師的聲樂家徐雅惠，演唱足跡已遍及全國各類商演，讓社會各界能以不同視角認識身障街頭藝人，期待能給社會更多正能量，獲得更多企業的青睞與商演邀約。

(中時 )