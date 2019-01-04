湖口金采彩券行 半年內3度開出今彩539頭獎

2019年01月04日 17:35 中時 莊旻靜

位在湖口鄉中華路的金彩彩券行，半年內3度開出今彩539頭獎，十分好運。（莊旻靜攝）

位在湖口鄉中華路的金彩彩券行，半年內3度開出今彩539頭獎，店內供奉一尊佛像，希望為顧客帶來財運。（莊旻靜攝）

這家彩券行太強運！位在湖口鄉中華路上的金采彩券行2日開出3注今彩539頭獎，該店去年12月25日也才剛開出今彩539頭獎，店家還來不及掛上布條就要換新，這也是該店開業5年來4度開頭獎，其中3次還集中在半年之內，果真精彩。

金采彩券行李姓店員說，該店分別在2015年12月18日、2018年7月17日、12月25日還有今年的1月2日，4度開出今彩539的頭獎。李姓店員表示，到店購買彩券的顧客，多是習慣性購買者，她也推測這可能是主要中獎原因。

李姓店員說，本來去年12月25日開出頭獎時，已經預訂要做紅布條掛店門口，吸引人氣，不過因遇到跨年4天連假，而來不及拿到預訂紅布條，未料2日晚間，店家又再度開出頭獎，紅布條已來不及更改圖樣，「只好再訂一條」。

金采彩券行在該店址開業已經5年許，由於鄰近新竹工業區及主要道路，平常人來人往，不過李姓店員說，該區位在工業區西區，鄰近即有近10家彩券行，競爭十分激烈，不過因連連開出頭獎，顧客有增加趨勢。

除此之外，李姓店員也透露，店內供奉財神爺，財神爺身上也掛著一面金牌，也是常去求財的財神廟中過香而來，她會叮嚀顧客可以摸一摸財神爺肚子，或許會帶來好運。而店名為「金采」也恰巧與「今彩」同音，李姓店員說，這是當初開業時，有請教過「老師」指點，店內連連開出今彩頭獎，過程也精采。

(中時 )