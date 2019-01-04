防堵非洲豬瘟 基市成立災害應變中心

2019年01月04日 17:42 中時 張穎齊

為防堵非洲豬瘟，基隆市成立災害應變中心。（張穎齊翻攝）

大陸的非洲豬瘟疫情延燒，為全面提升防災應變能力，基隆市長林右昌指示於今（4）日下午4時成立「基隆市非洲豬瘟疫情災害應變中心」，目前國內豬場尚無疫情發生，暫採3級開設，並於動物保護防疫所辦公室掛牌。

大陸於去年8月爆發非洲豬瘟疫情以來，去年12月31日，有1隻死豬漂至金門，引發台灣豬隻危機，林右昌指示，一旦基隆市爆發疫情，將採1級開設，由市府各局處依災害防救法進駐位於消防局的災害應變中心，市長亦將進駐擔任指揮官，目前仍要求動保所應加強國內外疫情掌控，並請各局處加強宣導，以阻絕疫情於境外為優先。

動保所長陳瑞濱表示，預計23日進行豬瘟演習，會在七堵區的養豬場外面演習，並邀養豬戶參與，演習內容為檢察疫情、撲殺、焚化、掩埋、立牌，過程都已向環保局申請露天焚化。

陳瑞濱說，去年6月飼養650頭1戶養豬場停養及11月飼養20頭1戶養豬場停養後，目前基隆市僅剩1戶養豬80頭；此外，動保所今日上午10時召集各公所召開「基隆市研商輔導廚餘養豬戶轉用飼料及退場措施會議」，將配合中央政策輔導本市廚餘養豬場轉型飼料養豬或自願退場，以補助退場獎勵金或提供離牧、轉型飼料等相關補助。

(中時 )