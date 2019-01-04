「搞過土豪集一桌」馮提莫年收1.4億 爆遭威脅降價續約

2019年01月04日 17:45 中時電子報 吳玫穎

馮提莫《如果的事》cover 范瑋琪/張韶涵

御宅囧卡卡影射某F遭威脅降薪簽約，被認為明顯在影射曾床照外流的馮提莫。(取自微博)

被譽為鬥魚平台「遠古級主播」的御宅囧卡卡。(取自微博)

「大陸第一網紅」馮提莫憑著甜美臉蛋與好歌喉，在直播圈一姐地位屹立不搖，甚至還成功進軍演藝圈，在不少當紅綜藝節目中都看的到她的身影。然而她人紅是非多，去年陸續爆出「離婚假單身」、疑似婚內出軌陪睡土豪等傳聞，近日又遭另一位《鬥魚TV》遊戲實況主「御宅囧卡卡」爆料她因為受到鬥魚平台的威脅，才低價續約，而馮提莫被威脅的內容更是與先前她陪睡土豪的傳聞有關。

被譽為鬥魚平台「遠古級主播」的御宅囧卡卡，外型性感火辣，當紅時人氣與現在的馮提莫不相上下，她近日突在微博開戰鬥魚平台，稱自己被鬥魚賣了5年，但沒關係，她沒有黑料，「沒辦法讓你們像威脅某F那樣，為了簽下她，那怕在降薪的前提下，把搞過的土豪集在一桌，彼此交流。最後還忍氣吞聲的簽約，還記得你們答應F的條件嗎！進擊演藝圈！」

由於馮提莫2017年曾傳出將離開鬥魚平台，但最後又還是留在鬥魚，且他現在進軍演藝圈成功，姓氏開頭英文字母F，也讓外界認為御宅囧卡卡口中的某F就是馮提莫。

而御宅囧卡卡在回覆網友的留言當中，更提到手握截圖、影片與聊天紀錄等證據。雖然御宅囧卡卡已經將此微博刪除，但截圖早已在陸網瘋傳，令網友議論紛紛，「這個基本上指名道姓了吧，還有往娛樂圈靠這條」、「我可不信這人說的話」、「集一桌？會計哥虧大了」、「計哥進去早了，要不然桌上還能坐個c位」。

(中時電子報)