卡哇伊防疫犬布偶 桃機宣導防疫

2019年01月04日 17:53 中時 范揚光

非洲豬瘟來勢洶洶，為加強宣導禁止攜帶肉類產品入境，防檢局4日起率先在桃園機場的入境長廊及行李轉盤等處，放置大型防疫犬布偶及標語，提醒旅客注意避免受罰，布偶超萌的造型果然吸引不少目光。

「好可愛喔！」，許多入境旅客看到米格魯造型的防疫犬布偶時，紛紛停下腳步拍照留念，一名印尼籍旅客還忍不住伸手摸摸布偶，直說自己也養了一隻，對於這種宣導方式，她認為十分有創意，也很吸睛。

防檢局新竹分局秘書徐萬德表示，雖然非洲豬瘟爆發以來，政府相關部門已加強宣導並加重罰則，但還是有不少旅客觸法受罰，隨著疫情升溫及農曆年節將至，不少國人返國時會攜帶應景的肉類製品，防檢局希望藉由大型防疫犬布偶加強宣導。

徐萬德也提醒，非洲豬瘟病毒可存留在加工食品內，雖然大多數旅客都知道不能帶肉類製品入境，但卻有不少人忽略許多食品內含肉類製品。1名台灣籍楊姓旅客4日攜帶0.8公斤含有豬肉成分的雞仔餅入境，結果遭罰新台幣20萬元。

防檢局統計，從去年12月18日到今年1月3日止，全台共有38件被裁罰新台幣20萬元的個案，其中31件在桃園機場查獲，大多數是台灣籍與大陸籍旅客，防檢局呼籲，旅客入境時千萬不要誤觸法規，否則一旦防疫破功，台灣將淪為豬瘟疫區。

(中時 )