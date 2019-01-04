鐵道迷的夢幻清單～雄獅獨包「九州七星列車」每人32.9萬元起

2019年01月04日 17:55 中時 徐力剛

車廂附設大片玻璃落地窗，旅客可優雅享受戶外美景。（圖片提供／雄獅旅遊）

「九州七星」裝潢高貴典雅，搭配細膩管家服務，提供絕佳旅遊體驗。（圖片提供／雄獅旅遊）

近年日本豪華列車風潮正盛，數十萬至百萬日幣高貴價格，深受金字塔頂端鐵道迷親睞。由JR九州打造的奢華列車「九州七星」素有「鐵道中的法拉利」稱號，雄獅旅遊打造2020年新年獨包行程，限量14間房，每人要價32萬9千元起。

2013年正式行駛的「九州七星列車」耗資30億日幣，由知名設計師水戶岡銳治一手打造，為日本首輛郵輪式豪華臥鋪列車，全車共7節車廂，1、2號車廂設有Lounge car及餐車，3至7節客房車廂配備14間套房，包括2間頂級套房與12間套房，列車外觀以酒紅色亮面設計，搭配金色的九州七星標誌，視覺感強烈，也成為粉絲爭相搶拍畫面之一。

車廂內部選用大量木材裝飾，每節車廂特意以深淺色木質妝點，位於Lounge car的「Blue Moon」酒吧充滿情調，夜色降臨，列車急駛軌道，鵝黃色燈光灑落室內，在悠揚鋼琴聲中小酌片刻，享受個人微醺時光。專為鐵道迷設計的頂級套房「DXA SUITE」具備獨立客廳和臥室，巧妙融合西方古典與日式禪風設計，創造衝突美感。

雄獅旅遊打造移動行宮「九州七星」首發團，2020年1月27出團5日行程，人數限量30名，共14間套房，行程中旅客可享用米其林三星高檔料亭「嵯峨野」搭配藝妓歌謠舞踊，再前往湯布院散策，下榻由布院「御三家」住宿，普通套房每人售價32萬9千元，頂級客房要價47萬9千元，目前銷售超過7成，且2間頂級客房已售罄。

(中時 )