不能窮孩子！陳清波文教基金會頒高額獎學金 單親媽淚謝讓孩子翻轉未來

2019年01月04日 17:52 中時 巫靜婷

陳清波文教基金會董事長蔡樹軒以「英雄不怕出身低」、「將相本無種，同學當自強」等語勉勵受獎同學，鼓勵其發達之時不忘回饋社會。（巫靜婷攝）

2名受獎國小學童，上台時特地將其製作的感謝卡，遞送至陳清波文教基金會董事長蔡樹軒、創辦人陳榮秋手中，感動在場眾人。（巫靜婷攝）

受獎大學生牽起行動不便的母親，一同上台領獎，感謝陳清波文教基金會使其學習之路無後顧之憂。（巫靜婷攝）

家長上台致詞哽咽表示，家中經濟困頓，曾害怕孩子因此走偏路，所幸有學校及基金會的善心義舉，使孩子不輸在起跑點。（巫靜婷攝）

國內最高獎學金助弱勢學童，利用教育翻轉人生，陳清波文教基金會4日於竹南鎮照南國中舉行108年度獎助學金頒發典禮，給予苗栗縣竹南、後龍等6鄉鎮同學「不輸在起跑點」的機會，主辦單位指出，今年申請人數創新高，多數弱勢家庭嘆「大環境不好」使經濟愈發艱困。

頒獎典禮由基金會董事長蔡樹軒主持，創辦人陳榮秋、副縣長鄧桂菊、竹南鎮長方進興、後龍鎮長朱秋隆及校方代表共120多人出席。基金會自2010年起頒發竹南後龍弱勢家庭學生助學金、弱勢家庭學生精進輔導獎學金給家境貧困的學童，經家戶訪視，挑選出80名急需受助的學童給予幫助，至今已成功協助約2000個弱勢家庭翻轉未來。

發言人古文雄表示，今年申請人數創新高達131人，80名獲選同學中有35名為新面孔，訪視過程中，多數弱勢家庭嘆「大環境不好」，家中經濟實在無法讓孩子受到充足的教育，基金會因而頒發每人每月5000元、1年6萬元的獎助學金，在學校專款專用下，孩子能運用此經費參與課業輔導、才藝學習及校外活動等。

古文雄說，依「助學金評分表」覈實評比，每年獲選的同學有進有出，除國中、小學生1年6萬外，大學生1學期亦有3萬元的獎學金，7年來受獎人數達557人，頒發金額約為3735萬元，受惠學生、家庭眾多，影響層面相當深遠，更普遍受到社會各階層的敬佩與稱許。

基金會董事長蔡樹軒致詞中以「英雄不怕出身低」、「將相本無種，同學當自強」等語勉勵受獎同學，鼓勵其要有「吃人1口還人1斗」回饋國家社會之心，更要立定有為者亦若是的崇高志願，將來學有所成、事業發展時，要盡力幫助社會上需要幫助的人。

3名受獎學生代表大方地敘述自己得獎的感受，感謝基金會的慷慨解囊，讓自己在學習之路上無後顧之憂，家長黃素美上台致詞更哽咽表示，身為單親媽媽又高齡產子，為照顧孩子無法工作，生活壓力一度壓得喘不過去，除借貸外別無他法，曾經絕望無助，直到獲獎助學金，深刻認同其「窮不能窮孩子，省不能省教育」理念，孩子不因窮困走偏路，目前在校表現亮眼。

(中時 )