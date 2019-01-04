防堵非洲豬瘟 中市府：廚餘改飼料每頭豬補助最高2200元

2019年01月04日 18:01 中時 盧金足

台中市府配合中央政策，宣導廚餘養豬戶轉用飼料養豬，有意願轉為飼料養豬者，每頭豬將補助最高2200元。（盧金足翻攝）

台中市政府為預防非洲豬瘟，4日由副市長陳子敬舉行非洲豬瘟緊急應變中心第一次會議，要求相關局處及區公所加強疫情宣導，請養豬戶務必落實廚餘高溫蒸煮，如發現有疑似非洲豬瘟的異常狀況，應立即通報動物防疫機關，市府將進行後續處理。

動保處指出，台中豬隻畜牧場共239戶，飼養約10.6萬頭豬，廚餘養豬戶約計194戶，佔全市總養豬戶數81％，使用廚餘飼養的豬隻約計5萬5000萬頭，佔全市總頭數52％。

市府農業局長蔡精強表示，廚餘養豬場應將廚餘進行高溫蒸煮，高溫蒸煮時應持續攪拌，並維持中心溫度於攝氏90℃以上，且蒸煮至少1小時以上，避免疫情感染。雖然豬瘟只會傳染給豬，不會傳染給其他動物及人，但各相關單位仍要審慎因應，共同防堵豬瘟。

為加強養豬業者落實廚餘高溫蒸煮，動保處與環保局合作，針對194戶廚餘養豬戶進行聯合稽查，已於去年12月底稽查完畢，每家廚餘養豬戶均有高溫蒸煮設備，目前無發現違規業者。

動保處強調，養豬業者如發現豬隻有發燒、食慾不振、血便等豬瘟病癥，應馬上通報動物防疫機關，將派員至現場採樣檢驗。若真有出現豬瘟疫情，發生豬瘟的養豬場全場撲殺，周圍3公里進行監控，豬隻屍體將以就地掩埋為優先，若場地不足供掩埋時，以公有焚化爐焚化方式處理為原則。

台中市府配合中央政策，宣導廚餘養豬戶轉用飼料養豬，有意願轉為飼料養豬者，每頭豬將補助最高2200元，即日起至3月31日可向各區公所申請。

(中時 )