週六節氣小寒 營養師：這4樣食材可養腎、防寒

2019年01月04日 18:11 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

1月5日就是二十四節氣中的小寒，根據歷史氣象觀測資料，小寒、大寒是台灣最為寒冷的時節，雖然現在氣候變化大，民眾可能不會覺得氣溫特別低，但就中醫觀點仍要注意保暖，且這段時間也適逢流行性感冒高峰期，出入公共場所應特別留意。

小寒期間最重要的就是保暖工作要確實，尤其若是氣溫驟降易造成心血管疾病患者身體不適。保暖是有秘訣的，幾個重點部位暖了，全身也就會跟著暖。

首先，手足四肢要暖。手腳容易冰冷的人，外出時不妨穿戴手套厚襪禦寒。 其次，上背部要特別注意保暖。萬芳醫院傳統醫學科主任黃中瑀表示，人體軀幹的正面比較不怕冷，易受寒的其實是背部；從頭部後方的風池穴，往下到風門、肺俞這一段都算是上背部，不能受到風寒，許多有經驗的登山客都會在肩頸處掛一條毛巾，可以遮陽也能擋風。

掌握兩大保暖重點部位後，可以再依照自己的需求多添衣物，例如過敏氣喘的人不妨圍上圍巾保護氣管，有心血管疾病或中風過的人應戴頂帽子，以免接觸冷空氣時腦部血管瞬間收縮不適。

營養師推4食材 小寒時節吃最好

冬日養生尤重「養腎防寒」，要補血、補氣、補陰、補陽，小寒時節應多吃富含蛋白質的食物，例如蛋類和奶類都是不錯選擇。

小寒時節也是陰邪旺盛時期，李錦秋營養師也提醒，可以適度在飲食中添加一些辛香料，可以溫補身體，有助血管擴張，進而促進循環及代謝，預防寒冷氣候對人體的侵襲。

此外，李錦秋也推薦以下4種食材，特別適合小寒時節食用。

葵花子

冬季是心血管疾病的好發季節，葵花子中富含不飽和脂肪酸，能降低人體的血液膽固醇水平，有助於保護心血管疾病，防治高血壓及動脈硬化等心血管疾病。

每100克的葵花子就含有32.2毫克豐富的維生素E，吃一把（約20克）葵花子就能滿足半日所需。「目前已知充足的維生素E，可防止不飽和脂肪酸在體內過度氧化，具有抗氧化、抗發炎的作用，」馬偕醫院營養師黃彥寧表示。

黑豆

中醫認為，黑色食物能補腎，而腎主骨生髓，髓化血，腎氣充足，骨髓造血機能也會正常。黑豆入腎，具有健脾利水，滋腎陰，潤肺燥，還有烏髮黑髮及延年益壽的功能。

黑豆含有大豆異黃酮，功能類似雌激素，可以刺激乳汁分泌，也能幫助脂肪在乳房堆積，因此有助於孕婦哺乳和青春期女性發育。此外，黑豆富含膳食纖維，每100克含有18.2克，可以增加飽足感，且有助排便，幫助清腸。

但若有腎功能不佳、易脹氣體質、痛風、有子宮肌瘤、乳癌的人，則要減少黑豆攝取量。

鯽魚

鯽魚營養豐富，易消化吸收，尤其適合做湯，鯽魚湯也具較強滋補作用，可增強抵抗力。鯽魚健脾利濕，且富含優質蛋白質，可強化皮膚彈性，能改善壓力、睡眠不足導致的早期皺紋。

鯽魚相當適合中老年人及病後虛弱的民眾食用，產後婦女也可靠鯽魚湯，補虛通乳。

羊肉

《本草綱目》記載，「羊肉能暖中補虛，補中益氣，開胃健身，益腎氣，養膽明目，治虛勞寒冷，五勞七傷」。羊肉甘溫大熱，能禦風寒、補虛損，最適合冬季食用。

李錦秋推薦，羊肉搭配枸杞一起食用，可以補肝明目、益腎溫陽；羊肉和茄子搭配食用則有預防心血管疾病的效果。

(中時電子報)