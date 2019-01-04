台中跨年晚會創有線頻道收視率最高

台中跨年晚會收視成績亮眼，創下有線頻道收視率最高佳績。（盧金足翻攝）

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台中跨年晚會拚人氣也比收視率！台中市府表示，「2019花現台中跨年晚會」創下平均收視率1.67佳績，全程共吸引624萬8000人次收看，僅次於台北最high新年城，更是有線頻道中收視率最高的跨年晚會，而且台中市盧秀燕以簡短不到10秒鐘的祝福致詞，獲網友稱讚，搖滾天王伍佰演唱經典組曲，收視率飆至2.1。

新聞局長吳皇昇指出，2019台中跨年晚會為全台跨年唯一有雙主場的縣市，同步於后里麗寶樂園第二停車場、圓滿戶外劇場暨文心森林公園舉行，雙主場之一的麗寶樂園由於鄰近花博展區，人潮成功轉移到跨年晚會，湧入20萬人次。

「2019花現台中跨年晚會」由八三夭開場，還有金鐘金曲大贏家盧廣仲、金曲最佳新人茄子蛋、唱跳才子鼓鼓、宅男女神安心亞等堅強卡司，盧秀燕10秒鐘的致詞，祝福市民朋友過好年，獲網友一片讚聲。

新聞局說，統計結果顯示，花現台中跨年晚會平均收視高達1.67，電視部分全程共吸引624萬8000人次收看，網路轉播如VIDOL、Youtube等平台，共吸引114萬人次收看。

跨年晚會現場湧入20萬參觀人次，圓滿戶外劇場暨文心森林公園也達7萬人次，雙主場共計27萬人次，登上中台灣最具指標性跨年晚會。

(中時 )

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