西方專家：陸美角力白熱化 2019成台灣議題關鍵年

2019年01月04日 18:14 中時 王嘉源

《德國之聲》中文網4日指出，大陸在2018年的不少外交和軍事舉動，都被視為衝著台灣與美國而來。大陸國家主席習近平在新年一開始的高調演說也被視為進一步施壓，西方專家認為2019將成為陸美針對台灣議題做出重大決定的關鍵年。

自從習近平2日發表了對台演說，強調一國兩制是兩岸和平統一的前提後，國際社會紛紛針對未來兩岸關係走向做出預測。其中，曾擔任美國國防部長辦公室中國事務主任的博思科（Joseph Bosco），在美國《國會山報》（The Hill）發表評論指出，美國總統川普2019年除了要解決北韓核武危機外，也得確保台灣民主不受重大威脅。

博思科表示，2018年大陸多次運用國際影響力，令台灣無法參與國際組織的重要會議。此外，三個台灣邦交國也相繼與台灣斷交，並與大陸建交，導致台灣的邦交國數量下降到17個。博思科認為，這顯示大陸正努力在外交上孤立台灣。大陸政府在政治與軍事上也動作頻頻，不僅試圖透過輿論戰影響台灣選情，也多次派遣戰機或戰艦環繞台灣附近領空與海域，刻意升高台海的緊張程度。

他在評論中指出：「台灣社會對於中國有效影響了2018年底地方選舉的選情感到紛擾，令中國政府有信心影響台灣2020年的總統大選。外界一致認為，此舉是為了讓台灣2020年選出一個親中而非親美的政府。」

此外，博思科提到大陸解放軍鷹派的退役少將羅援，在2018年12月揚言解放軍已對擊沉美國兩艘航空母艦有所準備，並強調「看美國怕不怕」。博思科認為，由於大陸政府認定一旦兩岸發生武裝衝突，美國不會真的武力介入，再加上大陸近年大幅縮小在軍事科技上與美國的差距，所以北京才會容忍解放軍鷹派發表這種直接挑釁美國的言論。

博思科認為，川普總統應該在2019年重新展現美國會協助捍衛台灣主權的決心，並誓言在任何條件下都會助台抵禦外來侵略。他強調，雖然現在陸美正試著透過談判解決貿易爭端，但如果川普短期內在台灣議題上做出重大決策的話，即使可能對貿易談判造成影響，但長期來說，會是有利於美國的一步。

《德國之聲》還報導說，習近平演說過後，外界最關注的話題莫過於兩岸統一的可能性。英國諾丁漢大學當代中國研究學院研究主任蘇立文 （Jonathan Sullivan）接受《德國之聲》採訪時表示，習近平的演說顯示大陸政府對兩岸現狀已開始不耐煩。而自從大陸廢除國家主席任期制後，習近平的統治地位儼然已不可動搖。然而，蘇立文指出由於習近平必須在二十大時用政績來替自己的完全掌政背書，這導致他必須在台灣問題上有所作為。至今他所嘗試的手段都尚未成功，所以當然會開始對現狀不耐煩。蘇立文解釋：「當中國國內經濟壓力越來越大，且台灣開始得到強國支持時，習近平便會進入很急迫的狀態。」

他指出，一國兩制在台灣是普遍被社會大眾抵制的一個概念，所以任何想當選的台灣政治人物，都不敢輕易表態支持。即使馬英九當總統時立場非常親中，他也從沒表態支持一國兩制。蘇立文強調，目前九二共識仍然是台灣政治人物在兩岸關係上能最親中的立場。馬英九的經驗也顯示，公開認同九二共識很可能在選舉中遭逢重大挫敗。他說如果國民黨贏得2020總統大選的話，只能代表大陸跟台灣可以重新定義兩岸關係。然而他也表示：「中國政府必須明白，國民黨勝選不代表兩岸統一在台灣突然變成一件可能實現的事。」

(中時 )