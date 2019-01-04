中市照服員證照獎勵加碼至8000元

台中市府勞工局宣布，今年起，照顧服務員任職期間考取照顧服務員證照可獲8000元獎勵金。（盧金足翻攝）

友善列印
中時

迎接新的一年，台中市政府推出「勞工藝級棒」！鼓勵民眾從事照顧服務員並提升技能，市府修正獎勵實施要點，提高現職照顧服務員考取技術士證照獎勵金額，由3000元加碼提高至8000元，達到獎勵投入照顧服務產業的效果。

勞工局表示，為鼓勵在職勞工提升自我技能，工作地在台中市的在職勞工，取得勞動部核發的甲、乙級技術士證照者，可獲「藝級棒」證照獎勵。

市府統計，台中市65歲以上老年人口數近34萬人，占全市總人口數比例達12％以上，照服員人力需求增加，因應長期照顧服務業人力需求及長照政策推動，自今年1月1日起，在台中市且仍在職的照顧服務員，任職期間考取照顧服務員證照可獲得8000元獎勵金。

勞工局長吳威志表示，「勞工藝級棒」獎勵是針對在台中市工作的在職勞工，於任職期間取得與現職相關的甲、乙級技術士技能檢定所提供的獎勵措施。

此外，市府也檢視現行獎勵額度，分析歷年「職業安全管理」、「職業衛生管理」及「職業安全衛生管理」三類甲級技術士證照，發現申請獎勵人數逐年增加，顯示該三職類的技術證已日漸普及，非屬缺工職類，從業人員來源較充足，將該三職類甲級獎勵金調整為4500元，乙級獎勵金則維持3000元。

(中時 )

週六節氣小寒 營養師：這4樣食材… 《中時晚間快報》小坵島也發現一…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。