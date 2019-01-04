中市照服員證照獎勵加碼至8000元

2019年01月04日 18:16 中時 盧金足

迎接新的一年，台中市政府推出「勞工藝級棒」！鼓勵民眾從事照顧服務員並提升技能，市府修正獎勵實施要點，提高現職照顧服務員考取技術士證照獎勵金額，由3000元加碼提高至8000元，達到獎勵投入照顧服務產業的效果。

勞工局表示，為鼓勵在職勞工提升自我技能，工作地在台中市的在職勞工，取得勞動部核發的甲、乙級技術士證照者，可獲「藝級棒」證照獎勵。

市府統計，台中市65歲以上老年人口數近34萬人，占全市總人口數比例達12％以上，照服員人力需求增加，因應長期照顧服務業人力需求及長照政策推動，自今年1月1日起，在台中市且仍在職的照顧服務員，任職期間考取照顧服務員證照可獲得8000元獎勵金。

勞工局長吳威志表示，「勞工藝級棒」獎勵是針對在台中市工作的在職勞工，於任職期間取得與現職相關的甲、乙級技術士技能檢定所提供的獎勵措施。

此外，市府也檢視現行獎勵額度，分析歷年「職業安全管理」、「職業衛生管理」及「職業安全衛生管理」三類甲級技術士證照，發現申請獎勵人數逐年增加，顯示該三職類的技術證已日漸普及，非屬缺工職類，從業人員來源較充足，將該三職類甲級獎勵金調整為4500元，乙級獎勵金則維持3000元。

(中時 )