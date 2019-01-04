《中時晚間快報》小坵島也發現一隻死豬 賴揆：各縣市今日成立應變中心

2019年01月04日 18:21 中時電子報 綜合報導

◎小坵島也發現一隻死豬 賴揆：各縣市今日成立應變中心

今早8點40分在金門縣烏坵鄉小坵島上發現一隻死豬，島上沒人養豬，農委會研判應是大陸海漂過來。行政院長賴清德今（4）日參加非洲豬瘟中央災害應變中心參加第2次會議指出，中央在去年12月18日成立災害應變中心，目前地方縣市有的成立、有的還沒有，他要求尚未成立的縣市今天就要設置應變中心，並儘快安排演習。

◎民進黨主席政見發表 卓榮泰游盈隆針鋒相對

民進黨主席選舉候選人第二場政見發表會，交互詰問時，前行政院秘書長卓榮泰質疑台灣民意基金會董事長游盈隆，對蔡總統沒有一天停止批評，主觀意識太強；游盈隆表示，不要在那小地方抓小辮子、無中生有。

◎加拿大：孟晚舟事件後有13名公民被中國扣留

大陸科技巨頭華為副董事長兼首席財務官孟晚舟上月初在加拿大被扣留後，引發陸加外交風波。加國政府聲明指出，自孟晚舟事件後，共有13名加國公民在中國大陸被扣留，最少8人已獲釋。

◎林依晨已準備好要當媽媽

去年世界盃足球賽期間，林依晨受邀和謝霆鋒一起拍攝他的美食節目《鋒味》，兩人同遊俄羅斯聖彼得堡，享受當地美食之外，林依晨也在節目中展現廚藝，用台灣豆瓣醬與當地土豆做出美味的炸醬麵，讓處女座嘴刁的謝霆鋒稱讚不已，也讓林依晨的隱藏版才藝，終於有機會表現。

(中時電子報)