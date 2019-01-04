《中時晚間快報》小坵島也發現一隻死豬 賴揆：各縣市今日成立應變中心

《中時晚間快報》小坵島也發現一隻死豬 賴揆：各縣市今日成立應變中心

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中時電子報
綜合報導

◎小坵島也發現一隻死豬 賴揆：各縣市今日成立應變中心

今早8點40分在金門縣烏坵鄉小坵島上發現一隻死豬，島上沒人養豬，農委會研判應是大陸海漂過來。行政院長賴清德今（4）日參加非洲豬瘟中央災害應變中心參加第2次會議指出，中央在去年12月18日成立災害應變中心，目前地方縣市有的成立、有的還沒有，他要求尚未成立的縣市今天就要設置應變中心，並儘快安排演習。

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◎林依晨已準備好要當媽媽

去年世界盃足球賽期間，林依晨受邀和謝霆鋒一起拍攝他的美食節目《鋒味》，兩人同遊俄羅斯聖彼得堡，享受當地美食之外，林依晨也在節目中展現廚藝，用台灣豆瓣醬與當地土豆做出美味的炸醬麵，讓處女座嘴刁的謝霆鋒稱讚不已，也讓林依晨的隱藏版才藝，終於有機會表現。

(中時電子報)

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