南湖社大南屯老街教學 南屯里長帶隊解說

湖社大南屯老街參訪，南屯里長林秋潭介紹萬和宮古蹟建築，讓學員們興趣十足。（黃國峰攝）

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南湖社大來到昔日打鐵店聚集的犁頭店即今南屯老街，南屯里長林秋潭介紹目前碩果僅存的打鐵店。（黃國峰攝）
湖社大南屯老街參訪，南屯里長林秋潭介紹牛墟輕便車站的由來。（黃國峰攝）
南湖社大學員，南屯老街參訪，走在台中市最早開發的街道，新舊雜陳，啟人思古之幽情。（黃國峰攝）

老一輩的人說，南屯地區底下是個『鯪鯉穴』，「鯪鯉」就是穿山甲，穿山甲會在地下挖土，幫助於農作生長，南屯里長林秋潭背著擴音機、拿著麥克風，當起「職業導遊」對南湖社大的資深大學生，詳細解說南屯老街的風土民情，就是要讓他們短時間內了解犁頭店的故事。

南湖社大貫徹「在地學習，重現社區生命力」的精神，前日舉行校外參訪活動，來到台中市最早的市集「南屯老街」邀請南屯里長林秋潭擔任導覽員，平常就致力於南屯文化傳承的他當然義不容辭。

面對資深大學生，林秋潭如數家珍，從有3百多年的萬和宮導覽起，廟裏的一磚一瓦都有其歷史，接著帶往清嘉慶年間就有的文昌公廟，阿公阿嬤們替孫子求求文昌筆，祈求學業進步、金榜題名。

接著來到南屯老街有名的打鐵鋪，林秋潭指出，從清朝年間，這裡地處彰化和豐原的中間點，加上位在筏子溪旁土地肥沃，因為耕作需要，聚集越來越多打鐵店，所以這裡才又叫作犁頭店，時至今日則僅存這一家。

里長林秋潭表示，南屯老街是很有歷史故事的地方，文化底蘊豐富，老一輩的知識不能忘，必須要一直傳承下去，身為南屯里長更是責無旁貸，帶頭來介紹文化。

(中時 )

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