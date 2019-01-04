柯P才喊話要「少寫」佩琪臉書又談柯綠關係

2019年01月04日 18:42 中時 張潼

本報今報導，台北市長柯文哲周三首次與新上任的團隊開市政會議時，要求局處首長不要到臉書PO文抒發心情，因為政務官是來解決問題而非製造問題；不過，這道「禁令」卻讓藍綠議員質疑，市長夫人陳佩琪最常PO臉書，柯每次總說「管不了」，此舉根本只准州官放火、不許百姓點燈。柯文哲今被問到市長夫人要不要一視同仁下禁令，他先是說「少寫」，但當被問到是否管不動，柯也忍不住無奈語塞。

就在柯文哲受訪結束不到12小時，陳佩琪今晚又在臉書PO文，大談「柯綠關係」。陳佩琪先是在文章一開始嗆議員說，以前女人結婚後是丈夫附屬品，沒想到進入2019年，當選民代惡女性，竟然大言不慚在媒體上發表「要市長管管老婆臉書」的言論？

接著陳佩琪話鋒一轉說，柯文哲有亞斯伯格症特質，連婆婆（柯媽）都常叫她多提醒柯，看到人要打招呼，「當時心想老公在新竹住了30多年 ，他那副X德行（X字自行填空） ， 婆婆又不是不知道， 若有人講有效 ，妳（婆婆）去講就好了， 哪輪的到我？」還說，「婆婆這時好像忘了先生30歲前大半時間跟她住在一起，他從小應該就是那副德性， 小時候的毛病， 想嘛知道，哪有有可能四、五十歲再改變？」

陳佩琪說，去年選舉時，各界都在談白綠要不要合作，5月底柯文哲與「某黨三巨頭」碰面（即白綠合作確定破局前，柯文哲與民進黨選對會人士碰面），柯事後告訴她，自己僅跟這幾位巨頭說「你們是執政大黨， 有自己黨的考量， 你們的決定，我都會尊重。」陳佩琪寫道：「我聽了這話從先生這種亞斯人格特質的人的口中吐出，當下真想給他一個大擁抱， 也忍不住尖叫起來， 真想打電話給婆婆吹噓一下先生的進步。」

陳佩琪說，未料，後來雙方確定不合作，當天與會的一位「巨頭」卻以惡狠狠語氣在媒體前說，「沒有禮讓合作的空間了」，讓她知道，亞斯伯格症的人際關係、社交語言雖然可以學習，但看懂人家臉色一事卻無從學習。最後陳佩琪說，因此，這次柯與蔡英文總統的「蔡柯會」，外界都說柯文哲冷漠，還用委曲求全形容總統，但「我家那口子的表現 ，我從頭看到尾，且一看再看，實在看不出他言行和以前有啥不同啊！他當我枕邊人30年，我知道的他就是那副德行。」

陳佩琪還說，他那天也沒有婆婆抱怨的「 有人跟他招呼， 他都不理人 」吧，為什麼有人說他高傲冷漠， 一副不削的樣子？ 我還把每一台的影片， 每一個角度都view過一遍， 實在看不出任何異狀， 或許有勞專門的心理學家將此類患者的動作再作更專業的解讀吧，但無論如何解讀，我再怎麼看， 那就是我熟悉的柯文哲啊！

(中時 )