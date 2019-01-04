大台中房市交易飆 三大屯區熱度不減

2019年01月04日 18:40 中時 盧金足

大台中房市交易動態資訊平台4日發布1月份大台中房市統計，2018年整年度的買賣登記棟數為3萬9804棟，與去年相比有1.2％漲幅，觀察去年各行政區的買賣登記棟數情形，交易熱絡區域分別由北屯區、西屯區及南屯區位居前三，購屋族群仍集中於屯區，看好新興開發區的未來發展，而太平區緊追在後，高達3218件交易量能，為衛星區最具潛力區域。

正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔表示，去年10月建物交易總金額為約389億元，適值新案交屋潮高峰期，建物成交總金額有大增情形。新政府已上任，房市動態與政策面、建設面有著密不可分的關係，尤以交通連結帶動軌道經濟，對區域房價產生何等程度的影響與變化是各界值得觀察的議題。

過去縣市合併前被視為蛋白區的整體開發單元，在縣市合併後已成為產業經濟活絡的蛋黃區，黃昭閔建議，針對特色建築、綠美化或有助於節能低碳的智慧建築給予更高的容積獎勵，在尚未建構完善的大眾捷運路網前，有效紓解舊市區人口過度集中的問題。

對此，台中市府表示，已修改《都市計畫法台中施行自治條例》納入垂直綠化、增建景觀陽台等獎勵措施，得免計入容積，希望在適度且安全的前提規範下鬆綁，讓創意特色也能展現在建築物上，設計具有台中特色「台中厝」，未來在台中市持續產生亮麗的建築。

(中時 )