曹政奭首度詮釋惡角 高超賽車技術獲「F1」單位邀請參賽

2019年01月04日 18:40 時報周刊 張毓琪

孔曉振首度詮釋刑警角色，展現超強勢魅力。車庫娛樂提供

犯罪動作娛樂大片《飆風特警隊》由《中國城》導演韓俊熙執導，並集結了孔曉振、曹政奭、柳俊烈等實力派演員，故事描述「肇事逃逸組」刑警鍥而不捨拚命追捕飆速狂人的故事，有大量精彩的飆車追擊戰。

曹政奭首度挑戰詮釋惡角，他飾演韓國首位F1選手出身的企業家「再哲」，這個人物不計方法與手段只為達成己願，膽大妄為的態度與脫軌的行為，也讓他成了「肇事逃逸組」的追捕對象。這與曹政奭過往善良、正面的形象充滿衝突感，他也表示將塑造出前所未見的新穎惡角。曹政奭表示：「這是我第一次詮釋惡角，對我而言是全新挑戰，所以當初就很乾脆地答應接演本片。讀劇本時感到十分刺激，是我非常想嘗試的作品。」

曹政奭也透露他辛苦為戲練習賽車的結果，還讓他收到意想不到的邀約，他表示：「實際上『F1』單位甚至邀請我參賽，原本只是為了詮釋角色而用心準備，沒想到卻收到成為出賽選手的提案。拍攝飛車追逐戲時也差點發生意外，我在飆車時因為太投入角色而不停拍打自己，打起精神後才發現前方有一輛車，我趕緊抓好方向盤往旁邊避開，這驚險的一幕好像也被用到正片中。」繼電視劇《嫉妒的化身》二度與曹政奭合作的孔曉振也表示：「曹政奭開車技術真的很好，要求他要進入到鏡頭的某個角度時，他就會完美地去達成。和我合作過的男演員中，他是最會開車的人。」

首次詮釋刑警角色的孔曉振表示：「或許犯罪動作娛樂片不是女生十分喜歡的類型，我自己則是覺得很有難度。決定出演後在拍攝過程覺得很有趣，很羨慕男演員們能常出演這樣的作品，是相當熱血又痛快的類型，感覺真的很棒。」孔曉振還笑稱自己應該是全韓國最會講髒話的女演員，她表示：「但這次的角色即使不罵髒話也很可怕，是充滿氣勢的人物，過去從未曾試過這種角色，令人害怕又有氣魄的女子。」

柳俊烈在《飆風特警隊》中飾演擁有天賦異稟的駕駛才能的警察，他說：「在電影裡可以看見我新的模樣，我所飾演的角色和照著指示行動的警察、巡警有點不同，是有點顯眼又獨特的人物，很有新鮮感又有趣。」繼《製作人的那些事》後，正式與柳俊烈共演的孔曉振則透露：「第一次看到柳俊烈時，覺得他個子很高、比例很好，不曉得他是如此帥氣的演員。他擁有相當神奇的低沉嗓音，相當特別，平常也很愛撒嬌。隨著《飆風特警隊》的宣傳活動，我會像剝洋蔥般揭開柳俊烈真正的模樣。」一旁的柳俊烈聽了也笑著對記者們說：「敬請期待！」

(時報周刊)