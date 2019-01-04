南市農業局與國軍攜手 共同防堵非洲豬瘟疫情

2019年01月04日 18:42 中時 劉秀芬

台南市後備指揮部指揮官王之聖4日前往南市農業局拜會局長李朝塘，商議非洲豬瘟疫情爆發時之應對措施，李朝塘表示，屆時請國軍務必全力協助，力求將疫情損害降至最低。

大陸境內的非洲豬瘟疫情嚴峻，107年12月31日漂流於金門金沙鎮田埔岸際沙灘的病死豬，3日驗出陽性非洲豬瘟病毒反應，已確定是自大陸漂流至金門之外來病死豬，非洲豬瘟病毒離台灣境內僅剩一步之遙。而台南市目前共有635個豬場，在養頭數共57萬頭，數量居全台第四大。李朝塘會談中請王指揮官協助以下事項：

一、未發生疫情時，請國軍派請化學兵協助消毒設備較不齊全之小型養豬場進行消毒工作。

二、若發生疫情，必須執行撲殺作業，必要時協助豬之屍體搬運（自豬舍內搬離）

三、完成撲殺後，請化學兵協助豬場、周邊環境或鄰近道路消毒。

四、若大型機具不足時，請國軍工兵部隊協助支援人員及機具。

李朝塘表示，為配合防疫及降低感染風險，農業局配合行政院農委會辦理廚餘養豬戶轉型及退場補助措施，請廚餘養豬農民盡力配合，申請辦法如下：

（一）飼料差額補貼：豬場用地符合土地分區使用管制，補貼在養豬隻至上市前，所產生之飼料價差（每頭2,200元為限；一次性補貼），並且不得再餵養廚餘。

（二）自願性退場補助：補助標準比照87 年該會因應加入WTO 養豬產業結構調整之離牧補助標準，不論建築結構材質及折舊，依不同豬舍面積及廢水處理設施容積計算，並按取得合法證照情形，予以差別補助；另對無意願繼續從事養豬者增加退場獎勵金，依豬舍面積100 平方公尺以下、100~500 平方公尺及500 平方公尺以上等3 級分別提供20、30 及50 萬元；並自核定後，6個月內豬舍拆空完成退場（最遲108年9月30日止）。

(中時 )