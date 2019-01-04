南市農業局與國軍攜手 共同防堵非洲豬瘟疫情

台南市後備指揮部指揮官王之聖（右二）4日前往南市農業局拜會局長李朝塘（左二），商議非洲豬瘟疫情爆發時之應對措施。（台南市農業局提供）

友善列印
中時

台南市後備指揮部指揮官王之聖4日前往南市農業局拜會局長李朝塘，商議非洲豬瘟疫情爆發時之應對措施，李朝塘表示，屆時請國軍務必全力協助，力求將疫情損害降至最低。

大陸境內的非洲豬瘟疫情嚴峻，107年12月31日漂流於金門金沙鎮田埔岸際沙灘的病死豬，3日驗出陽性非洲豬瘟病毒反應，已確定是自大陸漂流至金門之外來病死豬，非洲豬瘟病毒離台灣境內僅剩一步之遙。而台南市目前共有635個豬場，在養頭數共57萬頭，數量居全台第四大。李朝塘會談中請王指揮官協助以下事項：

一、未發生疫情時，請國軍派請化學兵協助消毒設備較不齊全之小型養豬場進行消毒工作。

二、若發生疫情，必須執行撲殺作業，必要時協助豬之屍體搬運（自豬舍內搬離）

三、完成撲殺後，請化學兵協助豬場、周邊環境或鄰近道路消毒。

四、若大型機具不足時，請國軍工兵部隊協助支援人員及機具。

李朝塘表示，為配合防疫及降低感染風險，農業局配合行政院農委會辦理廚餘養豬戶轉型及退場補助措施，請廚餘養豬農民盡力配合，申請辦法如下：

（一）飼料差額補貼：豬場用地符合土地分區使用管制，補貼在養豬隻至上市前，所產生之飼料價差（每頭2,200元為限；一次性補貼），並且不得再餵養廚餘。

（二）自願性退場補助：補助標準比照87 年該會因應加入WTO 養豬產業結構調整之離牧補助標準，不論建築結構材質及折舊，依不同豬舍面積及廢水處理設施容積計算，並按取得合法證照情形，予以差別補助；另對無意願繼續從事養豬者增加退場獎勵金，依豬舍面積100 平方公尺以下、100~500 平方公尺及500 平方公尺以上等3 級分別提供20、30 及50 萬元；並自核定後，6個月內豬舍拆空完成退場（最遲108年9月30日止）。

(中時 )

大台中房市交易飆 三大屯區熱度… 汽車客運駕駛春節可連上9天 旅客…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。