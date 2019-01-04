汽車客運駕駛春節可連上9天 旅客坦言：不敢坐

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勞動部今（4）預告汽車客運業（公路汽車客運及市區汽車客運）在遇到年節等時間例外的型態下，能納入「7休1」例假日挪移例外，且最長只能連續上班9天。面對國道客運司機恐疲勞駕駛的疑慮，有乘客直接反應，「不敢坐連開9天（司機）的車」。

勞動部點頭同意放寬汽車客運納7休1的時間型態例外，除了只能在年節等配合疏運的期間實施外，另有附加兩條件，包括最長只能連續上班9天、以及勞工單日工時超過11小時的情形不可以連續超過3天。

基隆的吳先生表示，客運票價應該包含精神體力狀態良好的司機，「不是有個人握方向盤就行，簡直拿乘客生命開玩笑」，反問客運老闆到底敢不敢搭？桃園的洪先生認為，每天工作11小時，「這樣休息時間哪夠啊」，以自身駕車經驗，覺得這樣非常耗神，而且常見到國道客運司機的年紀都稍長，擔心連續長時間的工作，「司機哪來這麼多體力」。

住在新北，但老家在南投的郭小姐直言，不敢搭這種車，因為「疲勞駕駛的精神狀況等同於酒駕」；嘉義的陳先生指出，這對乘客乘坐安全有很大的影響，是很危險的事情；高雄黃小姐也認為，早就不敢搭國道客運，司機可以連續上班9天之後，「再便宜也不考慮賣命」。

勞動部提出兩條件，期望能減少司機過勞情況，但文化大學法律系教授邱駿彥直言「還不夠」。他解釋，客運司機不屬於輪班制，所以在兩天排班間的休息時間並沒有限制，「如果今天是最後一班的班次、隔天卻是接最早的班次」，擔心司機員的休息時間不夠，還要連續9天上班，「太危險了」，認為如果要開放連續工作，一定要確保每天都要有充分的休息。

(工商 )

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