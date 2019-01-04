陳庭妮自認重色輕友 無法接受與好友前男友交往

劉以豪與陳庭妮相識多年，導演一喊卡兩人立刻開始打鬧。歐銻銻娛樂提供

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時報周刊
劇中李千那和陳庭妮在不知情的狀況下先後與劉以豪交往。歐銻銻娛樂提供

歐銻銻娛樂自製劇《種菜女神》本周五調整為10點播出，劉以豪與陳庭妮在劇中甜蜜放閃，卻因為李千那回到村子，為了達到目的，李千那軟硬兼施，讓兩人關係生變，爭吵不斷。李千那說：「回到村子感覺自己被排擠，每場戲不是吵架就是哭，好累喔！」

劉以豪跟陳庭妮雖然認識多年，直到《種菜女神》在花蓮長時間相處，才變成好朋友，兩人劇中一下子要談戀愛放閃，一下子又要劇烈爭吵，但導演一喊卡，又立刻開始鬥嘴打打鬧鬧，情緒轉換非常大，陳庭妮笑說：「我們戲外打鬧就是在準備了，因為夠熟，只要一喊action，就可以馬上進入角色狀態。」

劉以豪與陳庭妮在《種菜女神》中因為李千那不斷爭吵，一場阿嬌(謝雅琳)夾在中間勸架的戲，兩人吵到臉紅脖子粗，阿嬌被兩人激昂的情緒感染，下了戲還是心跳加速，無法平復；而一旁的陳庭妮與劉以豪卻已經開始又在鬥嘴開玩笑，情緒轉換自如，劉以豪說：「吵架戲不難，只是我急起來的時候，要說那麼多話很容易會打結。」

陳庭妮在《種菜女神》劇中因為對李千那的愧疚，無條件為她付出；反而犧牲自己跟男友劉以豪的幸福，重視好友多於男友，但現實生活中的陳庭妮不好意思地說：「我應該比較是重色輕友的吧！但朋友也很重要，希望自己可以兩邊都兼顧。」

陳庭妮與李千那在劇中飾演從小到大的好姊妹，在彼此都不知情的情況下，劉以豪先後與兩人交往，雖然劇中劉以豪與陳庭妮爭吵原因並非來自於此，反倒是陳庭妮重視李千那多於劉以豪，為了李千那要求劉以豪犧牲。陳庭妮說：「現實生活中我無法接受跟好友的前男友交往，也沒有遇過這樣的狀況。」劉以豪則是認為愛情就是你我之間，兩個女生過往發生什麼誰也不知道，劉以豪說：「有些事情都很難說，但我想愛情是最簡單純粹的。」

(時報周刊)

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