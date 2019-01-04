整治柳營、六甲水患 龜子港排水護堤加高再延長

2019年01月04日 18:52 中時 劉秀芬

為降低台南市柳營區中埕里、東昇里及六甲區龜港里、水林里淹水風險，台南市政府水利局爭取經費辦理「龜子港排水治理工程」新文橋至德元埤出水閘門下游段整治，排水渠道向兩側拓寬、加高護岸，預計109年6月底前完工。

水利局表示，龜子港排水系統附近因地勢低漥且近年來降雨趨勢日益極端，歷年來每逢豪大雨來襲均造成嚴重淹水災情，為提高龜子港排水系統防洪標準，水利局除籌措財源外，另外也向中央爭取經費辦理龜子港排水系統各項改善工程。

據統計，投入龜子港排水改善之經費已達新台幣約5億1917萬元，現階段已將龜子港排水台一線新文橋以西區段、其支流八老爺排水、南八老爺排水之下游地區整治完畢，防洪標準已提高至10年至25年防洪頻率。

為再改善龜子港排水台一線新文橋以東地區淹水狀況，水利局已向中央爭取到前瞻基礎建設計畫8000萬元辦理「龜子港排水治理工程」，預計施作於柳營區中埕里、東昇里及六甲區龜港里、水林里等龜子港排水沿岸，西起台1線新文橋，東至德元埤出水閘門下游約700公尺處，全長約2667公尺。

目前該工程正辦理用地取得作業，預計109年6月底前完工，未來將以現有龜子港排水渠道向兩側拓寬，改善土石護岸、加高護岸，以期改善淹水問題。兩側護岸另施作約6公尺寬之防汛道路，防汛道路完工後，可由省道台1線直達龜子港排水上游處，加速搶修搶險效率，避免造成淹水損失。

(中時 )