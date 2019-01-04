嚴藝文跨界執導筒 力邀金馬影后謝盈萱挑戰台語喜劇

謝盈萱無法拒絕嚴藝文的盛情邀約，接下台語喜劇《俗女養成記》。華視提供

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時報周刊

華視精緻迷你劇集《俗女養成記》正式開鏡開拍，曾獲得金鐘獎迷你劇集女主角獎的嚴藝文首度跨界擔任導演，女主角找來甫獲得去年金馬獎影后的謝盈萱，挑戰演出台語喜劇。談到對於這部戲的期待，謝盈萱笑說：「我現在就是全部交給嚴藝文。」直言無法拒絕嚴藝文的盛情邀約，準備把兩人私下聊的一些喜劇哏拿到戲中呈現。

曾是謝盈萱北藝大學姐的嚴藝文回應說：「大家都誤會謝盈萱擅長演苦情媽媽，其實以前在學校她最厲害的就是演喜劇，所以女主角第一個就想到她」。表示觀眾能期待一下她這次不一樣的演出。

首次擔任導演的嚴藝文坦言相當緊張，「第一次跨領域當導演，如果有讓大家有不舒服的地方，請大家都要提出來，我願意改進。」她也表示這次合作的演員都是她夢寐以求的組合，很榮幸能請到這麼優秀的演員，希望劇組工作起來能像劇中的家庭一樣和樂有愛。

《俗女養成記》由謝盈萱、溫昇豪、陳竹昇、于子育、夏靖庭、楊麗音、曾佩瑜、范瑞君、吳以涵、吳欣芸等實力派與新生代演員共同演出，故事改編作者江鵝的台灣原創IP故事散文《俗女養成記》，以1970年代六年級生的輕熟女為主角，是一部六年級台灣女人的成長史，以充滿幽默詼諧、時空交錯的方式呈現社會觀點、政治氛圍與家庭教育，預計將分10集播出。

(時報周刊)

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