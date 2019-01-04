為新年博好彩頭！半島精品店推手工年糕、起司蝴蝶酥

2019年01月04日 19:55 中時 徐力剛

新年限定「納福禮盒」全台限量500組。（圖片提供／台灣半島精品店）

大份量「豐年禮籃」內含精選蝴蝶酥禮盒、年年美景.桂花年糕、XO醬、精釀紅酒、半島精選桂花龍鬚糖、咖啡杏仁脆片禮盒及半島綜合苦味巧克力70％禮盒（24入），限量100組。（圖片提供／台灣半島精品店）

新包裝禮盒外觀印製「女王圖騰」香港半島酒店大廳樑柱為靈感設計。（圖片由民眾提供）

每逢年節，傳統華人習俗走訪親友互道祝福，「伴手禮」是門大學問。半島酒店·半島精品店今年以「金豬錢罌」為主題，打造應景手工年糕、蝴蝶酥禮盒，自用送禮兩相宜。

熱銷品項非「如意禮盒」莫屬，內含半島年年美景桂花年糕與精選蝴蝶酥禮盒，限量500組，「桂花年糕」遵循古法生磨糯米炊製，製作時加入手採桂花與桂花蜜調味，入口淡淡桂花香氣繚繞舌尖，富有黏性年糕有貴人連連寓意;另款紅色「納福禮盒」以綠色襯底，創造視覺衝突感，搭配中式牌樓與象徵長壽的龜殼花紋妝點，上方印製巴洛克風格女王圖騰，此圖案以香港半島酒店大廳樑柱圖騰為靈感，造型典雅貴氣，禮盒包括年年美景桂花年糕、起司蝴蝶酥及精選核桃酥禮盒3大品項，大份量禮盒送禮誠意滿滿。

首間香港「半島精品店」於2003年成立，以販售酒店經典禮盒為主，2005年由元立國際貿易公司引進台灣，超過14個年頭，台灣半島精品店總監陳筱鈴表示，店內客群公司行號約佔7成，大多被企業作為年節賀禮使用，其餘3成才是散客，今年與往年相同，手工年糕、蝴蝶酥禮盒仍供不應求，想品嘗此等美味的饕客記得儘早預定。

(中時 )