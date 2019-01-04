外木山海埔新生地　擬設貨櫃市集

2019年01月04日 19:10 中時 張穎齊

基隆外木山地區是串連北海岸的重要廊帶，基隆市政府與交通部北海岸及觀音山國家風景區合作，計畫將閒置多年的外木山海埔新生地，設置貨櫃市集，並將一旁破舊的漁船上下架廠房重建整修，以及拓寬入口處的人行道，希望藉此引進人流，帶動地方發展。

外木山每逢夏季遊客如織，附近的公共服務空間及停車場卻相當短缺，一旁的海埔新生地佔有1.4公頃的面積，是外木山海岸沿線唯一完整的腹地，但都未加利用，閒置多年；市府2004、2009年2度招商，有業者計畫在此設置海洋休閒主題館或休閒漁業專用區，不過因投資金額太大，宣告無果。

市長林右昌上任後，將外木山海岸線的基本公共設施建置完畢，並與北觀處合作，計畫在海埔新生地，設置有24個貨櫃的市集，工程將分為2期進行，初期會先完成景觀改善工程，並設置旅遊諮詢服務站。

由於外木山地區是許多遊客的「潛水聖地」，但卻缺乏淋浴的場所，市府也規畫一併設置，希望將貨櫃市集與泳客的動線串連起來，引進人潮。

北觀處基隆站主任李思賢表示，案子目前正在設計中，會保留一部分的空間做為停車場，還會綠化植栽造景，未來將交由市府來經營管理；另外，外木山濱海沿線的自行車道，景觀很好，可比照台北市的河濱公園，推廣休閒遊憩，所以未來也打算在貨櫃市集中，設置自行車租借站。

至於鄰近的外木山漁村，漁船上下架廠房老舊，又長年漏水，市府也會一併納入規畫，重新整建；而外木山入口處的彎道，因為有協和電廠圍牆的關係而內縮，無法截彎取直，不過市府工務處會先進行人行道拓寬工程，以提供友善的休憩環境。

(中時 )