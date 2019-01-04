綠營議員聯合挺郭國文 控非民進黨勢力介入選舉

2019年01月04日 19:23 中時 李其樺

台南市立委第二選區補選選情升溫，民進黨立委參選人郭國文4日舉行記者會，綠營多名市議員到場相挺，指控非民進黨勢力合流介入選舉，要大家團結相挺郭國文。民進黨另名立委參選人陳筱諭回應，派系要角的抹黑攻擊、台北政壇的密室交易才是真正介入選舉的外力。

台南市前副市長顏純左及市議員蔡蘇秋金、林志展、陳秋宏、陳碧玉、蔡筱薇、沈震東、呂維胤特助昨天上午齊聚郭國文競選總部，力挺郭國文參選立委。

顏純左表示，台南市第二選區本來相對單純，卻演變為有心人要結合非民進黨的力量，對民進黨進行反撲。同時第二選區也是綠營指標，如果這一席立委補選輸了，台灣的民主基礎會動搖，因此呼籲大家團結，讓純民進黨代表的郭國文，順利出線獲得提名。

林志展、陳秋宏皆稱讚郭國文學經歷完整，專業與歷練十足，為這次台南立委補選最強選手；蔡蘇秋金、陳碧玉、沈震東以及蔡筱薇也同時表示，要讓民進黨的價值延續下去，讓民進黨重新被人民信任，郭國文會是最好的人選。

郭國文表示，過去黃偉哲在台南市第二選區得票率超過76%，為全國得票率最高，也是這次全台五區立委補選，民進黨最有可能勝選的地方；但他所承受的壓力和挑戰也是最大，無黨、國民黨甚至聽聞連黑道都介入這次選舉，要對民進黨進行反撲，因此拜託眾人團結一起打贏這場立委選戰。

陳筱諭回應，真正介入選舉的外力，來自於台北派系要角的抹黑攻擊、台北政壇的密室交易，這些外力正在企圖扼殺年輕人的空間、壓抑在地鄉親的民意。

(中時 )