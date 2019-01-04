台大教授吳瑞北聲請假處分 要教育部不能聘管中閔遭駁回

吳瑞北日前向台北高等行政法院聲請假處分，要求在他提出的訴訟判決確認前，教育部不能未經重啟校長遴選程序就聘任管中閔為台大校長，今(4)日傍晚遭駁回。(王己由攝)

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教育部去年底勉予同意管中閔就任台大校長，當初身為台大校長候選人之一的電機系教授吳瑞北，要求教育部不能在重啟遴選就發聘台大校長，要先釐清遴選爭議，繼先前提出行政訴訟後，去年12月25日又向台北高等行政法院聲請定暫時狀態假處分，要求在他提出的訴訟判決確定以前，教育部不能未經重啟校長遴選程序，就自行聘任管中閔為台大校長，台北高等行政法院審理後，認為聲請無理由，今(4)日傍晚裁定駁回。

吳瑞北去年9月間，曾經到台北高等行政法院，就台大校長爭議，以教育部和台大為被告，提出課予義務的行政訴訟，要求教育部和台大必須重啟遴選程序，當時他還顧慮新上任的教育部長葉俊榮，會直接聘任管中閔為下任台大校長，造成其他候選人權益喪失且難以回復，曾在8月間先遞狀聲請定暫時狀態假處分，主張在訴願及台大遴選相關訴訟判決確定前，教育部不能在未重啟遴選下，逕行作成校長聘任的行政處分。

台北高等行政法院受理後，曾訂庭期要在去年9月25日下午開庭審理，但因葉俊榮後來要求台大須重啟遴選，吳瑞北認為情勢已變更，沒有聲請的急迫性及必要性，在開庭未決前，遞狀撤回聲請。

教育部去年12月24日勉予同意管中閔就任台大校長，解決台大沒有校長的爭議，引發吳瑞北不滿，隔天再度向北高行聲請定暫時狀態假處分，要求教育部不得在台大未經重選程序就聘管為校長。北高行審理後今日裁定駁回聲請。

(中時 )

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