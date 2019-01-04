AKB48 Team TP單曲開紅盤 獲封年度新人王

2019年01月04日 19:10 時報周刊 張毓琪

唱片公司斥資 7 位數打造專屬雙層巴士，為AKB48 Team TP造勢。好言娛樂

人氣偶像女團AKB48 Team TP首張單曲《勇往直前》於12/25聖誕節發行，在12月天王天后都選擇發片的月份， AKB48 最新單曲《勇往直前》傳來捷報，於光南、誠品博客來書店雙雙攻佔前三名，目前《勇往直前》實體單曲銷售即將突破一萬張，這絕對是唱片市場的大黑馬，青春無敵的AKB48 Team TP來勢洶洶，將從2019年初開始蔓延這股不可小覷的勢力。唱片公司趁勝追擊，立刻宣布《勇往直前》已破34萬點擊大關、斥資 7 位數打造專屬雙層巴士遊台北城，現場集結千位粉絲，一睹人氣偶像女團AKB48 Team TP的風采。

AKB48 Team TP由所有35名成員，並在經由公司內部評選後，選拔出12位成員為陳詩雅、劉語晴、阿部瑪利亞、邱品涵、冼迪琦、張羽翎、潘姿怡、劉潔明、曾詩羽、林于馨、李孟純、劉曉晴一起錄製單曲。透過秘密集訓嚴格要求我們舞蹈、歌唱訓練每日的作息按表操課搭配規律的健身，希望打造最好的狀態和歌迷見面，舞蹈老師說：「大部分的成員因為舞蹈培訓前針對做肌耐力和拉筋的部份作加強，因為大家筋骨都非常的硬，有人體質關係常常容易扭傷，不時在舞蹈教室聽間哀嚎聲，甚至痛到哭，不會因為女生而心軟，也因為這樣她們會互相鼓勵、一起加油打氣讓感情更加凝聚。」

AKB48 Team TP 12位成員亮麗出席，一字排開十分吸睛。現場團員許願可以讓更多的台灣粉絲認識讓AKB48 Team TP，成為台灣數一數二知名的女子團體，想搭著專屬巴士環島一圈， 除了到處欣賞台灣的美景外、也想吃遍台灣的美食。回想女團曾經遭遇過停擺、暫停演藝事業的狀態，隊長詩雅感性表示：「覺得過程中最難忘的事就是學會等待，自從加入AKB48 Team TP 起經歷了3 年的光陰，中間當然有想放棄的念頭，但想到鐵粉永遠的支持，是我們最大的動力。」

日籍成員阿部說：「最難的是學中文,一開始學中文時很難理解一些日文中沒有的東西，所 以過得非常痛苦，後來漸漸認識更多單字，生活中如果有聽到在學校學習的辭彙就會很開心，覺得有成就感。」 對於最新單曲《勇往直前》成績暴衝，全員均表示驚嚇，感覺難以置信，面對那麼多有實力的前輩們, 覺得自己還是剛出道的新人，能夠擁有這樣的好成績，要好好謝謝歌迷，往後也要更努力，覺得肩上的責任變得更重了，不會讓歌迷失望。

對於人氣暴漲 的AKB48 Team TP 經紀公司下達禁愛令，希望團員可以好好衝刺事業謝絕一切桃花，把最美好的留給歌迷。 AKB48 Team TP成員表示現在事業加上訓練非常的忙，根本沒有時間談戀愛，自己也會跟異性主動保持距離。團員阿部說：「如果碰到要唱戀愛的歌曲，就會花時間觀察街上的情侶或是針對戲劇的感情互動戲加以觀摩，讓自己進入狀況。」

(時報周刊)