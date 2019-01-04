苗栗市貓裏喵親子公園啟用！將再擴大休憩設施

貓裏喵親子公園的八爪章魚溜滑梯深受大人小孩喜愛。（何冠嫻攝）

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何冠嫻
苗栗縣長徐耀昌（左）4日為貓裏喵親子公園揭牌宣告正式啟用。（何冠嫻攝）
苗栗市首座兼具休憩功能的大型兒童遊樂場「貓裏喵親子公園」，4日正式啟用。（何冠嫻攝）

苗栗市首座大型兒童遊樂場所「貓裏喵親子公園」4日在縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍等人剪綵揭牌儀式下，宣告正式啟用。另，縣府預計將在公園北側工地打造首座滑輪溜冰競速場等，盼能成為苗栗第一座全齡化的友善親子公園。

苗栗縣政府斥資2700餘萬元，以貓裏喵海洋探險為主題打造親子公園，設有八爪章魚溜滑梯、扇形貝殼滑梯、攀爬鋼架、共融式蹺蹺板、轉椅及鳥巢型、親子互動型鞦韆、沙坑、立體彩繪地景座椅、貓裏喵人偶等遊具及景觀設施，其中八爪章魚溜滑梯最受大人小孩喜愛。縣府於元旦假期搶先開放期間，吸引上千位民眾體驗，並發現有親子在滑梯道間的人工草皮坡道攀爬，衍生安全疑慮，經水利處長楊明鐃視察、補強安全措施後，如今已增設警告標語、保護墊並畫設周邊停車格。

楊明鐃表示，公園內設有監錄系統，若有民眾帶寵物入內隨地便溺，將截圖送請環保局依法開罰，且未來將繼續爭取中央補助經費，推動貓裏喵親子公園第2期計畫，利用北側空地規畫苗栗市首座滑輪溜冰場，並增設滑水遊樂場、共融遊戲場、貨櫃市集等，打造苗栗首座全齡化友善環境的親子公園。

(中時 )

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