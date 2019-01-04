新化高中學子參拜朝天宮 盼學測金榜題名

新化高中377位高三學生4日上午前往新化朝天宮參拜祈福，祈求1月25、26日的大學學測能考出理想成績。（李其樺攝）

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新化高中377位高三學生4日上午前往新化朝天宮參拜，祈求1月25、26日的大學學測能考出理想成績。圖為學生摸文昌筆希望為自己帶來好考運。（李其樺攝）
每位學生將寫好心願的祈福卡吊掛在朝天宮龍柱上，祈求考運亨通。（李其樺攝）

今年大學學測將在1月25、26日登場，新化高中4日上午帶領377位高三學子前往新化朝天宮，參拜媽祖和文昌帝君，並依循古禮獻上文昌筆、粽子，祝福應考學生都能金榜題名，考上理想學校。

今天上午新化高中校長鄭曜忠、校友會理事長李文欽、家長會長鄭安興及高三學生代表蘇于容、鄭佩琳分別獻上包含寓意「聰明」的蔥、「勤學」的芹菜、「好彩頭」的蘿蔔、文思泉湧的「文昌筆」，祝福所有應考學生考試順利，獲得佳績。

同時學校也隨俗準備了象徵對考生吉利的包子、粽子與大蒜等，學生也自行準備了乖乖、旺旺、汽水等供品參拜祈福；另外，校方特別為考生準備了祈福卡，祈福儀式完成後，每位學生將寫好心願的祈福卡吊掛在朝天宮龍柱上，祈求考運亨通。

鄭曜忠今年首次帶領考生參加祈福活動，他表示，這次的祭品特別選用二款台南市政府發行的在地文創商品「成功洋芋片」及「致勝點心麵」，由家長會及員生社致贈學生每人一包，希望能替考生帶來好運。

當天朝天宮主委許滄淵接待新化高中師生，並引導祈福儀式，許滄淵也回贈學生媽祖筆、黃色小鴨、汽水和包子，祝福所有考生都能「包中」，考出好成績。

(中時 )

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