防範非洲豬瘟 賴清德要求各地設應變中心

2019年01月04日 19:31 工商 彭媁琳

行政院長賴清德今日主持「非洲豬瘟中央災害應變中心第2次會議」，要求各縣市開設地方級應變中心，今日下午22個縣市已經全面開設完成。

賴清德指出，除日前在金門發現中國海漂過來染有非洲豬瘟的病死豬之外，今日在金門小坵嶼也發現一隻病死豬，是否為非洲豬瘟陽性，目前雖尚不可知，但可見中國非洲豬瘟疫情已經相當嚴重。

他認為，中國對防疫工作的管控不當，造成病死豬流竄到金門，未來也可能流竄到馬祖地區或其他國家。更令人擔憂的，是金門發現的海漂病死豬應來自福建九龍江一帶，該區域並非中國向「世界動物衛生組織」(World Organisation for Animal Health，OIE)通報的區域。

賴清德要求各縣市開設地方級應變中心，防疫工作最好的檢驗就是演習，防疫視同作戰，各縣市均應根據各地情況，經由中央協助及專家學者幫忙，儘速擬訂演習計畫以及預防階段相關作法，萬一傳入，如何透過疫情的調查及後續處置作為將疫情降到最低，都應列為防疫演習重點，不可輕忽。

未來要擴大防疫作為與國際合作。如：加強海面巡邏、陸地交通管控，環保署也要儘速協處中國海漂過來的垃圾。此外，聯繫周邊國家合作，尋求周邊國家與國際社會協助，共同面對這場非洲豬瘟，才能降低疫情衝擊。

(工商 )