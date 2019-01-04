安農五寶＋大安港海鮮辦桌 有夠澎拜

2019年01月04日 19:29 中時 陳淑娥

「安農五寶」食材加上大安港海產元素，料理成一道道的美食佳餚。（陳淑娥攝）

「安農五寶」加上大安港海產元素辦桌，吸引許多人共襄盛舉。（陳淑娥攝）

「安農五寶」都有產銷履歷。（陳淑娥攝）

「安農五寶」都有產銷履歷。（陳淑娥攝）

台中市大安農會4日舉行飛天豬辦桌產銷履歷新品上市發表會，一道道取自「安農五寶」的食材豐富入菜，料理成11道秀色可餐的佳餚；總幹事蔡建宗表示，農曆年後將推廣「安農五寶」到外面餐廳，供消費者吃得安心又健康！

「安農五寶x大安港」飛天豬辦桌4日在農會登場，以「安農五寶」中的食材，有芋頭、蔥、安泉米、酒及豬肉，加上大安港的海產元素，由總鋪師料理出11道菜色，包括「安農五福大拚盤」、「心想事成芋香鍋」、「呷百二歲蜜汁排」、「為善最樂葱紅袍」等豐富的特色菜。

蔡建宗表示，「安農五寶」都有產銷履歷，農曆年後將供貨食材給市面上餐廳，而飛天豬主題餐館經營理念，就是吃當季、食在地，讓消費者能夠吃得安全又放心。

大安農會指出，飛天豬豬肉保障民眾食肉安全，從產地、拍賣、屠宰、分切，到一元化肉品物流中心，區內產銷履歷的農特產品及加工品有保障，「安農五寶」食材加上大安港海產，絕妙搭配的美食將令人無法抗拒。

(中時 )