弘光微行銷影片課程 學生成果奪全國賽亞軍

2019年01月04日 19:31 中時 陳淑娥

弘光科大資管系開辦跨系整合「微行銷廣告影片創作工坊」課程，吸引不少學生參加，他們上課僅3天，報名全國形象美學創意設計競賽，在19校203組競賽隊伍中，拿下全國形象微電影第2名，直呼真的很有成就感。

「微行銷廣告影片創作工坊」課程，從服裝穿搭、美顏美甲、影片拍攝到後製剪輯，內容多元豐富；資管系主任陳智賢表示，課程喪學生養成活用資源與培養人脈，組成不同團隊攜手合作，未來畢業後不是單打獨鬥，互相支援面對職場挑戰。

學生林靜霖說，對跨系課程有興趣，和系上同學吳文馨、江旻展，加上美髮系彭巧婷、文創系高幸萱共5人組成一隊，一邊上課學習、一邊拍攝以「外在形象，讓人想探索你的內在」為題的影片，真的很高興摘銀。

吳文馨指出，犧牲假日上課內心有點掙扎，但想到可以學服裝、美容、剪接等技術，還是決定報名了；高幸萱則表示，想要學到不一樣的知識，才會跨系參加課程，短短3天課程，每個人各司其職合作製作短片，發揮團隊精神，讓影片達到行銷的目的。

陳智賢強調，弘光科大在時尚領域頗負盛名，資管系也培育許多優秀畢業生，首次推動跨系課程，學生以詼諧劇情打動評審獲獎，證明努力與創意受到肯定，也證實跨系、跨系合作對學生助益很大。

(中時 )