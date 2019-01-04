弘光微行銷影片課程 學生成果奪全國賽亞軍

弘光科大資管系主任陳智賢(右二)、技優資訊總監陳倚恩(右一)和創意競賽微電影獲得亞軍的學生合影。（陳淑娥攝）

友善列印
中時

弘光科大資管系開辦跨系整合「微行銷廣告影片創作工坊」課程，吸引不少學生參加，他們上課僅3天，報名全國形象美學創意設計競賽，在19校203組競賽隊伍中，拿下全國形象微電影第2名，直呼真的很有成就感。

「微行銷廣告影片創作工坊」課程，從服裝穿搭、美顏美甲、影片拍攝到後製剪輯，內容多元豐富；資管系主任陳智賢表示，課程喪學生養成活用資源與培養人脈，組成不同團隊攜手合作，未來畢業後不是單打獨鬥，互相支援面對職場挑戰。

學生林靜霖說，對跨系課程有興趣，和系上同學吳文馨、江旻展，加上美髮系彭巧婷、文創系高幸萱共5人組成一隊，一邊上課學習、一邊拍攝以「外在形象，讓人想探索你的內在」為題的影片，真的很高興摘銀。

吳文馨指出，犧牲假日上課內心有點掙扎，但想到可以學服裝、美容、剪接等技術，還是決定報名了；高幸萱則表示，想要學到不一樣的知識，才會跨系參加課程，短短3天課程，每個人各司其職合作製作短片，發揮團隊精神，讓影片達到行銷的目的。

陳智賢強調，弘光科大在時尚領域頗負盛名，資管系也培育許多優秀畢業生，首次推動跨系課程，學生以詼諧劇情打動評審獲獎，證明努力與創意受到肯定，也證實跨系、跨系合作對學生助益很大。

(中時 )

安農五寶＋大安港海鮮辦桌 有夠… 精品美妝JILL STUART用春舞花園…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。