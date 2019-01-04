精品美妝JILL STUART用春舞花園為主題 打造2019春妝

JILLSTUART吉麗絲朵花舞特調顏彩盤形象圖。（JILLSTUART提供）

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JILLSTUART吉麗絲朵花舞特調顏彩盤形象圖。（JILLSTUART提供）
JILLSTUART吉麗絲朵經典風尚眼彩，600元。（JILLSTUART提供）
JILLSTUART愛戀蝴蝶結眼彩盤（花園漫舞），1430元。（JILLSTUART提供）
JILLSTUART吉麗絲朵花舞絲絨霧唇膏，850元。（JILLSTUART提供）
JILLSTUART於2019春天搶先為冬日大地渲染出繽紛春色，5大品項多款繽紛色彩。（JILLSTUART提供）

精品美妝JILL STUART以春舞花園為主題發表春妝，新品包含「花舞特調顏彩盤」、「愛戀蝴蝶結眼彩盤－花園漫舞限定版」、「花舞水漾光唇膏」、「花舞絲絨霧唇膏」、「經典風尚眼影」五大品項多款繽紛色彩。

JILLSTUART 2019春粧包含如花朵繽紛般的「花舞特調顏彩盤」，同時演繹春天氛圍的霓光與霧面頰彩，打造如少女般羞澀幸福神情，以七種不同色彩搭配，遇上讓人怦然心動的純淨繽紛色澤。巧妙搭配「愛戀蝴蝶結眼彩盤－花園漫舞限定版」與「花舞水漾光唇膏」，宛如置身JILL STUART繽紛夢幻世界，此外，更同步推出令人期待的全新28色「經典風尚眼影」，霜狀、絲緞、珠光、霧面4種不同質地。

JILL STUART 玩色春舞花園系列活動台中中友百貨(1/5到1/6)、新竹巨城購物中心(1/12)、新光三越台北信義新天地A11館(1/13) 、新光三越台南西門店(1/19到1/20)、台北SOGO忠孝館(1/26到1/27)。

(中時 )

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